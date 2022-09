Ganime na região

Matéria publicada em 28 de setembro de 2022, 17:09 horas

Na próxima quinta-feira (29/09), Paulo Ganime, candidato do Partido Novo ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, estará no sul do estado acompanhado do candidato a Deputado Federal do Novo – Leonardo Vidal, onde participarão de compromissos de campanha.

Pela manhã, a partir das 10h, Gamine e a sua comitiva realizarão uma caminhada pelas ruas da região central de Barra Mansa.

Já no período da tarde, a partir das 13h30, eles estarão em Volta Redonda, onde realizarão caminhadas na Av. Amaral Peixoto, ruas dos bairros Retiro e Vila Santa Cecília.

Vidal falou sobre a importância de receber na região o candidato a Governador nesta reta final de campanha.

– Esta visita do Paulo Ganime à região é de grande valia para ele conhecer e entender melhor a realidade, importância industrial, social e econômica dos nossos municípios. Além disto, será uma ótima oportunidade para ele estar mais próximo e poder conversar com eleitores do sul do estado neste momento tão importante, às vésperas das eleições – afirmou o candidato a deputado federal.

Encontro de mulheres

A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realiza nesta quinta-feira, dia 29, mais uma edição do projeto Encontro de Mulheres. O evento, que acontece às 7h30, na sede da entidade (situada à Avenida Domingos Mariano, 196, Centro), traz como pauta o uso das redes sociais para impulsionar as vendas.

Marketing

Na ocasião, a publicitária Camile Teixeira, fundadora da empresa Una Marketing, ministrará a palestra “Marketing Digital Para Empreendedoras – Aprenda de forma simples a usar o Instagram a favor do seu negócio”.

Inscrição

A inscrição para o evento é gratuita e pode ser feita pelo Whatsapp (24) 98129-8862 ou pelos números (24) 3323-4861 e (24) 2106-1077.

Projeto

O projeto Encontro de Mulheres é uma iniciativa da ACIAP-BM que tem por objetivo reunir mulheres para discutir diferentes assuntos, como negócios, empreendedorismo, economia, mercado de trabalho, entre outros.

Marco

Segundo a idealizadora do evento, Denyse Singulani, que é ex-presidente da casa e membro do Conselho Superior, o evento vem se tornando um marco, ganhando cada vez mais participantes: “A cada encontro, novas participantes se juntam ao grupo de mulheres que têm participado do evento, onde podem trocar experiências e buscar conhecimentos que ajudam no dia a dia dos seus negócios”, ressaltou ela.

Instagram

Para esse encontro de setembro – eles são realizados sempre na última quinta-feira de cada mês – a palestrante Camile Teixeira conta que vai esclarecer sobre o poder do Instagram para reforçar a marca e promover as vendas de uma empresa: “Vou levar um conteúdo didático, prático e bastante esclarecedor. Será uma palestra com bastante interação com as convidadas, para que possamos, juntas, esclarecer dúvidas e compartilhar um conteúdo que será muito útil no dia a dia das empresas – explicou ela, ressaltando que a palestra será voltada para mulheres empreendedoras de qualquer porte. “O conteúdo é preparado para empreendedoras de qualquer porte, que tenham dificuldades em entender e atuar nas redes sociais. Vamos partir do zero, como um beabá, para que todas saiam da palestra mais preparadas e entendendo melhor as ferramentas. Espero que seja um momento de muito aprendizado e de alimentar relacionamentos entre as participantes”, completou.

Presença

Camile reforça a importância do marketing digital, tanto para os negócios físicos quanto para os online. “O marketing digital é um pedaço do Marketing, que é vital para as empresas. Se você não está presente de maneira correta no ambiente digital, você tende a ser esquecido um pouquinho mais a cada dia”, explicou ela.