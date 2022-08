Geraldinho do Gelo lança candidatura e diz que geração de emprego é prioridade

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 20:05 horas

Volta Redonda – Geraldinho do Gelo, candidato a deputado federal pelo União Brasil (4430), lançou oficialmente sua campanha na noite desta quinta-feira (18) em Volta Redonda. O evento ocorreu no salão de festa Vivace, no bairro Aterrado.

Geraldinho destacou que a presença das pessoas demonstra que estão acreditando no projeto que tem como pilar principal o crescimento econômico. “É emprego que traz dignidade aos cidadãos. O trabalho é melhor projeto social, que diminui a violência, a desigualdade e traz autoestima as pessoas”, disse.

O pré-candidato abordou ainda no encontro a valorização dos aposentados. “A situação dos aposentados é tão complicada que as pessoas se aposentam com cinco salários mínimo e, no decorrer dos anos, passam a receber apenas dois mínimos. E ainda tem um outro fator que agrava essa baixa rendem. Isso porque com a economia travada, os aposentados precisam ajudar no sustento de filhos e neto”, apontou Geraldinho.

As demandas de cada cidade da região foram levantadas por Geraldinho do Gelo para que, caso seja eleito, destine emenda parlamentar.

Geraldinho não é um novato na política. Ele já disputou as eleições de 2018 como candidato ao Congresso Nacional e como candidato a vice-prefeito de Volta Redonda em 2020 na chapa “Juntos podemos mais”.

Casado e formado pela Escola Técnica Pandiá Calógeras, Geraldinho é proprietário da Casa do Gelo e atua no mercado há mais de 30 anos.