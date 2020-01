Matéria publicada em 26 de janeiro de 2020, 16:31 horas

A repercussão e o desfecho das discussões sobre um possível pedágio no distrito de Floriano, em Barra Mansa, foram considerados como um gol de placa do prefeito Rodrigo Drable.

***

O vídeo do prefeito sobre o caso teve uma ampla repercussão e já tinha mobilizado a população para criticar a iniciativa de técnicos da ANTT.

***

No entanto, o recuo anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi a cereja do bolo.

***

Com isso, seguem as negociações para a nova concessão da Rodovia Presidente Dutra, mas sem o risco do pedágio em Barra Mansa.

Aliás

Era um bom momento para que a região permanecesse mobilizada para discutir outros pontos importantes.

Entre eles a duplicação da Serra das Araras, muito prometida e jamais executada.

Folha de pagamento

Está marcado para dia 5 de fevereiro a licitação para instituições financeiras que desejem administrar a folha de pagamento da prefeitura de Volta Redonda.

O certame estava marcado para o dia 21, mas a Caixa Econômica entrou com uma ação na Justiça e suspendeu a concorrência.

Folha de pagamento II

Atual operador da folha da prefeitura, o banco federal quer que o vencedor da licitação deposite pouco mais de R$ 13 milhões como forma de compensação, pois o contrato atual ainda está em vigor.

O edital prevê que a folha vale R$ 32 milhões.

Folha de pagamento III

Com o imbróglio judicial, a licitação foi adiada e acabou dando como “deserta”.

No entanto, estavam como ouvintes representantes dos bancos Itaú, Bradesco e Caixa Econômica.

Sem entusiasmo

O prefeito Samuca Silva já não fala com o mesmo entusiasmo sobre o PSDB.

Estaria de malas prontas para o PSC ou alguma legenda da base aliada do governado Wilson Witzel.

Com entusiasmo

Nas inaugurações e entregas de obras quase diárias, Samuca Silva tem se mostrado bem entusiasmado para criticar seu antecessor, o ex-prefeito Antônio Francisco Neto.

As indiretas são cada vez mais diretas.

Política de arquibancada

Todo cidadão tem assegurado seu direito à livre manifestação durante eventos esportivos e é proibida, neste caso, a censura prévia por agentes de segurança públicos ou privados.

É o que determina a Lei 8708/20 que foi sancionada pelo governador Wilson Witzel.

Política de arquibancada

A medida, que é dos deputados André Ceciliano (PT), Carlos Minc (PSB) e Zeidan Lula (PT), altera a Lei 6.615/13 e assegura a manifestação de integrantes de torcidas organizadas e torcedores em geral por meio de camisas, faixas, cartazes, bonés, bandeiras.

Ainda bem

A proposta, porém, não isenta torcedores por mensagens homofóbicas, racistas e de intolerância religiosa. Em caso de descumprimento, os infratores estarão sujeitos à advertência seguida de multa de R$ 150 por cada censura praticada. Em caso de reincidência, a multa poderá chegar a R$ 1.026 por cada ato de censura.