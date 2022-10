Golpe na praça

Matéria publicada em 18 de outubro de 2022, 17:51 horas

Alguém clonou o WhatsApp do deputado estadual André Corrêa.

***

A pessoa está se passando pelo parlamentar e pede dinheiro para pagar despesas de campanha.

***

A desculpa dada é que os valores não poderiam sair da conta dele.

***

O golpista se compromete a devolver o valor no mesmo dia. Sem a intenção de cumprir a promessa, é claro.

Sugestão

Uma ideia simples para distinguir entre um golpe e um pedido real de ajuda é fazer uma ligação de voz para o autor do pedido. Se você reconhecer a voz do amigo, confira se a solicitação é real e atenda, se puder. E, se você não conhece a voz da pessoa que está fazendo o pedido, é no mínimo esquisito que alguém com tão pouca proximidade lhe peça dinheiro.

Capital verde

O Estado do Rio de Janeiro está se preparando para ser a capital verde da América Latina, tornando-se referência para o mercado de carbono e desenvolvimento sustentável. Foi o que garantiu o governador Cláudio Castro durante a abertura da Cúpula do Clima da América Latina 2022, na manhã desta terça-feira (18), no Hotel Copacabana Palace, na Zona Sul da capital. A conferência tem como objetivo debater as oportunidades concretas geradas pelos mercados de créditos de carbono na América Latina e Caribe.

Compromisso

– Temos um compromisso global com a pauta do desenvolvimento sustentável e, prova disso, somos uma das primeiras capitais a enviar à Assembleia Legislativa o orçamento do próximo ano com as verbas carimbadas e garantidas para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, metas estabelecidas pela ONU, que compõem uma agenda mundial para a implantação de políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030. Estamos trabalhando o potencial do Rio em favor do mundo – avalia Castro, que estava acompanhado do vice-governador eleito e deputado estadual Thiago Pampolha, que já foi secretário do Ambiente.

Recursos

Além dos recursos garantidos, Castro reforçou que trabalha para fechar uma parceria com a Nasdaq e a Global Environmental Asset Plataform (GEAP) para trazer para o Estado do Rio uma plataforma de negociação, que será focada na compra e venda de créditos de carbono e, posteriormente, uma Bolsa de Ativos Sustentáveis, conforme protocolo de intenções já assinado em março.

Conciliação

– Estamos levando o Rio para um ambiente em que desenvolvimento e sustentabilidade não são inimigos. A gente vem trabalhando intensamente nas ações pelo clima. Criamos projetos como Limpa Rio, um tremendo sucesso, que atua na limpeza de rios e córregos, e na prevenção de acidentes provocados por tragédias naturais, como chuvas intensas. Tiramos do papel o Ambiente Jovem e o Florestas do Amanhã, que promove a recuperação da Mata Atlântica replantando cerca de 30 milhões de mudas endêmicas. A ideia é aumentar em 10% a cobertura florestal até 2050 – completou o governador.

Cúpula

A abertura da Cúpula do Clima contou ainda com a participação do representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil, Morgan Doyle, do diretor-executivo da Autoridade de Desenvolvimento Sustentável do Rio, Paulo Protasio, e do presidente da Associação Internacional do Comércio de Emissões (IETA), Dirk Forrister. Nesta quarta-feira, dia 19, o vice-governador eleito Thiago Pampolha participará de uma das mesas, que vai debater como impulsionar a ambição climática e atrair capital privado.

Cresce

A produção industrial do Estado do Rio de Janeiro cresceu 3,3% na passagem de julho para agosto. A constatação é da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) regional, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o segundo resultado positivo consecutivo da indústria fluminense que, em julho, apresentou crescimento de 1,3%.

Sinal

– Esse crescimento é um sinal claro da recuperação do setor industrial no Estado do Rio, com aumento de produção e de empregos criados. O segmento gerou, de janeiro a agosto deste ano, 19.804 postos de trabalho com carteira assinada. Resultado das ações que temos adotado para atrair empresas, capacitar e qualificar a população fluminense – declarou o governador Cláudio Castro.

Acima da média

O resultado foi superior ao índice nacional, que recuou 0,6%, e também ao índice dos estados de São Paulo (2,6%) e Minas Gerais (-1,9%). De acordo com o IBGE, os setores de metalurgia, indústria farmacêutica e derivados de petróleo foram os que mais tiveram peso no crescimento da indústria fluminense.

Setores

– As indústrias de petróleo e automotiva são importantes vetores de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. A produção de farmoquímicos e farmacêuticos no estado também vem crescendo acima da média nacional – observa o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho.