Greve do IFRJ

Funcionários do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) decidiram entrar em greve. A paralisação começa na quarta-feira (3) e alcança as unidades de Volta Redonda, Pinheiral e Resende.

***

Só que, pelo menos até o fechamento desta edição, o comitê grevista não havia definido se o calendário das turmas será ou não suspenso. Na prática, significa que os alunos terão que comparecer ao campus caso algum professor decida ‘furar’ a greve e dar aulas, sem garantia de que haverá aula de outra disciplina na sequência.

***

Rainha do Pop I

A Embratur anunciou nesta segunda-feira (1º) que a chegada de turistas internacionais ao Rio de Janeiro, capital, deve crescer 27,3%, considerando a semana do show da cantora norte-americana Madonna. O aumento na entrada de visitantes de outros países é um comparativo com o mesmo período de 2023. A Rainha do Pop se apresentará no dia 4 de maio, na praia de Copacabana, às 21h30. O show tem duração prevista de cerca de duas horas.

Rainha do Pop II

Como a performance da artista no Brasil será a única em toda a América do Sul, a expectativa é que mais de 1 milhão de espectadores compareçam à orla carioca para ter o menos um vislumbre da diva. No momento, há o registro de quase 7.500 bilhetes aéreos emitidos de outros países do mundo com chegada no Brasil pelo Rio. Os dados são da plataforma Forward Keys.

Hermanos

Os principais países emissores são a Argentina, com um aumento de 20,4%; o Chile, com crescimento de 14,1%; os Estados Unidos, com 12,7%; a França, com 11%; e o Reino Unido, com 6,4%. O crescimento registrado no Rio de Janeiro é quase quatro vezes maior que a média de todos os aeroportos brasileiros que recebem voos internacionais para o período, que é de 7,1%.

Hotéis lotados

Outro número que corrobora o aumento da procura de turistas internacionais pelo Rio na semana do show de Madonna é o divulgado pelo Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (HotéisRio). A expectativa é que a ocupação hoteleira da cidade chegue a 100%. Em períodos normais, esse número é de 70%.

Olha o trem I

A Frente Parlamentar Pró-Ferrovias Fluminense, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), debateu nesta segunda-feira (1º), maneiras para melhorar e incentivar o transporte ferroviário de passageiros no estado. O coordenador da frente, deputado Luiz Paulo (PSD), disse que, de acordo com o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Trens, realizada pela Alerj em 2022, o serviço prestado é de má qualidade e há risco de acidentes. O parlamentar também disse que os atuais acionistas da Supervia já demonstraram interesse em deixar a concessão. Sendo assim, segundo ele, uma futura licitação necessitaria de nova modelagem.

Olha o trem II

A Frente também irá acompanhar o projeto de restauração da Estação Leopoldina. Na reunião, o vice-presidente técnico-cultural de Memória e Preservação Ferroviária da Associação de Engenheiros Ferroviários (Aenfer), Hélio Suevo Rodriguez, afirmou que o Fórum Permanente de Mobilidade Urbana, composto por diversas entidades, está elaborando dois relatórios técnicos, sendo um deles sobre o Complexo Barão de Mauá, do qual a estação faz parte.

Olha o trem III

Durante a reunião, a frente também apresentou as emendas, propostas pelo colegiado, aprovadas ao Orçamento. Para Luiz Paulo, a principal delas é a realização de um estudo para a implantação do trecho que conectará o Porto do Açu, em São João da Barra, ao Polo GasLub, em Itaboraí, da Ferrovia Vitória-Rio (EF-118).

Eita, o trem!

A concessão da MRS Logística na região Sul Fluminense já está consolidada. A VLI, que opera parte do trecho da ferrovia Centro Atlântica entre Minas Gerais e Angra dos Reis – passando por Barra Mansa –, tem deixado a parte que lhe cabe em situação deplorável. Motivo pelo qual, aliás, terá que pagar R$ 200 milhões em multa caso não faça investimentos. Importante frisar que as multas impostas pela União não foram aplicadas especificamente nos trechos que originaram as sanções. Pra bom entendedor…

Vacina contra bronquiolite

A Anvisa autorizou o registro da vacina Abrysvo, da farmacêutica Pfizer. A dose combate o vírus sincicial respiratório (VSR), causador de infecções no trato respiratório, como a bronquiolite. A resolução foi publicada nesta segunda-feira (1º) no Diário Oficial da União.

Em nota, a Anvisa destacou que a bronquiolite é uma inflamação dos brônquios que acomete com bastante preocupação crianças pequenas e bebês. O imunizante é indicado para a prevenção da doença do trato respiratório inferior em crianças desde o nascimento até os seis meses de idade por meio da imunização ativa em gestantes.

Bivalente

A vacina Abrysvo é descrita como bivalente, já que é composta por dois antígenos da proteína de superfície F do VSR. A administração é intramuscular e em dose única. Segundo a Anvisa, o imunizante deve ser aplicado durante o segundo ou terceiro trimestre da gestação.

Autismo 1

Nesta terça-feira, dia 2, é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Para marcar a data, será realizada uma ação, na Praça da Matriz, em Barra Mansa, a partir das 9 horas. Serão distribuídos gratuitamente kits de abafadores de ruídos e protetores auriculares para pessoas com transtorno do espectro autista, além de orientações jurídicas e sobre mercado de trabalho, entre outras informações importantes.

Autismo 2

Para receber o kit é necessário apresentar o laudo médico. A ação faz parte da campanha “Abril Azul se ilumina com ação e inclusão”, uma iniciativa do setor pirotécnico do Estado do Rio de Janeiro, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo e ao Abril Azul. Segundo especialistas, pessoas portadoras do espectro autista podem ser bastante sensíveis ao barulho, podendo ocorrer uma crise sensorial.

Eleitoral

Uma das diretrizes de atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que consta no seu Mapa Estratégico, é o aprimoramento da atuação na área eleitoral. Para isso, o procurador-geral de Justiça Luciano de Oliveira Mattos, assinou a Resolução GPGJ nº 2583, publicada na última quarta-feira (27) no Diário Oficial (DOERJ), que cria o Núcleo de Apoio e Assessoramento às Promotorias Eleitorais (NAAPE) do Estado do Rio de Janeiro. Essa é mais uma ação da Procuradoria-Geral de Justiça para garantir a probidade das eleições municipais de 2024.