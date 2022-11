Matéria publicada em 7 de novembro de 2022, 19:21 horas

Edimar Miguel, que encabeça a chapa 2, que recebeu a maior votação na disputa pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, está fazendo mais do que aguardar a decisão da disputa judicial sobre o comando da entidade.

***

Ele vai participar de uma série de atividades na quarta-feira (09 de novembro) para homenagear William, Valmir e Barroso, os três metalúrgicos mortos durante a greve de 1988.

***

A eleição segue sub judice, até que a Justiça defina sobre os questionamentos apresentados pela Chapa 1.

Concorrência

A CSN Mineração vai colocar em disputa, por concorrência privada, a prestação de serviços portuários de embarque de minério de ferro no ano de 2022.

Empregos

A captação de vagas realizada pela secretaria estadual de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, em 981 oportunidades de trabalho nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio.

Médio Paraíba

No Médio Paraíba, a captação de vagas resultou na disponibilização de 98 oportunidades para diferentes funções, incluindo duas na área de serviços gerais, sem escolaridade exigida. Outro destaque é a disponibilização de 35 oportunidades para repositor de mercadorias, destinadas a pessoas com deficiência, para o centro de Resende.

Grande Rio

Na região Metropolitana, existem 779 vagas, entre as quais 266 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD). Entre as chances para esse público, destacam-se 11 para nutricionista, sendo uma para o Méier e 10 para os bairros de Copacabana, Leblon, Flamengo e Botafogo. Também foram captadas oito vagas para enfermeira e uma para médico angiologista, todos PcDs e com salários que podem chegar a R$ 7.200,00. Há ainda uma oportunidade para ouvidor, com salário de até R$ 4.800,00. Todas as vagas são para o município do Rio de Janeiro.

Ampla concorrência

Também na região Metropolitana, existem boas posições para ampla concorrência, tais como 50 para atendente de lanchonete, com exigência de ensino médio completo, salários de até R$ 2.400,00 e atuação no bairro de Del Castilho. Destaque também para 80 chances para atendente de loja, na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá.

Região Serrana

Na região Serrana, as 104 oportunidades são para diferentes bairros da cidade de Teresópolis, entre elas 11 para atendente de lanchonete, quatro para auxiliar de linha de produção, quatro para fiscal de loja e cinco para técnico de suporte em TI.

Sine

As oportunidades são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine). O Sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Processo seletivo

O Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP) abriu nesta segunda-feira, dia 17, as inscrições para o processo seletivo 2023. Buscando atender às demandas do mercado regional, a instituição lançará dois novos cursos. No campus Barra do Piraí a novidade é o curso de Enfermagem, enquanto a unidade de Volta Redonda passará a ter Engenharia Elétrica. Ambos os cursos serão compostos por um corpo docente qualificado e laboratórios modernos para atender às necessidades dos alunos.

Novidades

Além dos novos cursos, o UGB-FERP terá vagas no campus Barra do Piraí para Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Nutrição e Psicologia. Em Volta Redonda as vagas são para Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, História, Letras, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Gestão de Recursos Humanos. Já em Nova Iguaçu as vagas são para Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Psicologia. As inscrições podem ser feitas nas três unidades ou no www.ugb.edu.br. A taxa inscrição é R$ 15 reai