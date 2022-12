Hub logístico - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 08:08 horas

A indústria responde por 25,1% da economia do Estado do Rio de Janeiro, com R$ 166 bilhões de VAB – Valor Adicionado Bruto (2019). Trata-se da segunda maior atividade industrial do país.

***

São 24 mil plantas industriais dos mais diversos portes: micro, pequenas, médias e grandes empresas, que empregam 545 mil funcionários com carteira assinada e massa salarial de R$ 30 bilhões ao ano (2020), fazendo a roda da economia fluminense girar, além de contribuir para o financiamento da oferta de serviços públicos em todo estado.

***

Sérgio Duarte, presidente da Rio Indústria, ressalta que para 2023 o Rio de Janeiro tem o desafio de melhorar e expandir sua infraestrutura, buscando tornar-se um estado cada vez mais competitivo, atraindo assim novos investimentos que contribuirão para a geração de empregos, além de garantir uma melhor qualidade de vida para sua população.

Localização

A Rio Indústria vê o Rio de Janeiro como um grande Hub Logístico, visto que apesar de ser o terceiro menor estado da federação, possui em seu território portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e dutovias. “Em termos de infraestrutura, o Rio de Janeiro tem uma vocação natural para hub logístico, por sua localização privilegiada, a 500 km de onde se concentra 50% do PIB Nacional, e saídas por terra, ar e mar”, afirma Sérgio Duarte, presidente da Rio Indústria.

Gasoduto

Justamente por isso, uma das pautas da entidade é a construção do gasoduto da Rota 4B no município de Itaguaí, na Baixada Fluminense, que possibilita a criação de novos polos industriais no entorno do arco metropolitano, fomentando assim a geração de empregos. Trata-se de um investimento de R$ 5 bilhões, que tem como objetivo fazer com que o escoamento do gás natural produzido no pré-sal da Bacia de Santos seja feito por Itaguaí.

O país do futebol

A Central 135, que atende aos usuários do INSS, terá um funcionamento especial nos dias dos jogos do Brasil. O atendimento humano será suspenso 30 minutos antes da partida, retornando 30 minutos após o término do jogo. Durante esse intervalo, a central 135 continuará funcionando com o atendimento eletrônico.

Serviços

Por meio do atendimento eletrônico do 135, é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência ou ainda obter Informações de pagamento. As ligações para o 135 são gratuitas se forem feitas de telefone fixo. Quem usar o celular paga apenas o valor de uma ligação local.

Meu INSS

O Meu INSS seguirá disponível tanto na internet quanto no aplicativo de celular. Pelo Meu INSS, é possível pedir benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, o cidadão também encontra a assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios do INSS.

Ecologia na escola

O Poder Executivo está autorizado a implementar o ensino de educação climática na rede estadual de educação, incluídas as unidades escolares vinculadas à Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). É o que prevê o Projeto de Lei 6.060/22, de autoria da deputada Monica Francisco (PSol), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em segunda discussão, nesta quinta-feira (08/12). O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Temas

A temática de educação climática poderá ser incluída no Programa Estadual de Educação Ambiental, previsto na Lei 7.973/18. O desenvolvimento da educação climática abrangerá temas como aquecimento global, geopolítica e clima, mudanças do clima local, sustentabilidade, biodiversidade e alterações ambientais, justiça climática e racismo ambiental, entre outros. As unidades de ensino poderão receber convidados especialistas para proferirem palestras e promover outras ações ligadas ao assunto, além de realizarem ações externas como atividades de campo, período de vivência com a natureza a fim de proporcionar maior contato com o meio ambiente.

Justifica

“Esse projeto foi motivado pelo Manifesto Jovens pela Educação Climática – Por uma Educação Climática no Ensino Básico Brasileiro, elaborado a partir da demanda de 12 jovens de 16 a 24 anos, e já mobilizou apoio de mais de 3300 brasileiros. A proposta traz não somente a necessidade de se trabalhar o tema das mudanças climáticas dentro de sala de aula de forma transversal e interdisciplinar, mas também do estímulo à capacitação dos profissionais de educação para suprir satisfatoriamente a demanda de ensino deste conteúdo”, frisou Mônica Francisco.