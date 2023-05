Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 08:10 horas

A queda de braço entre a CSN e os seis sindicatos de trabalhadores que querem negociar conjuntamente com a empresa ainda vai longe.

A empresa insiste em discutir separadamente com cada categoria.

Os sindicatos firmaram posição a favor da negociação conjunta.

Pelo sim, pelo não, a data-base do acordo coletivo dos metalúrgicos está prorrogada.

Mas não parece haver solução para a questão principal no curto prazo.

Crescimento

A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano subiu de 0,96% para 1%. A estimativa está no boletim Focus de terça-feira (2), pesquisa divulgada semanalmente, em Brasília, pelo Banco Central (BC) com a projeção para os principais indicadores econômicos.

Para o próximo ano, a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país) é de crescimento de 1,41%. Em 2025 e 2026, o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 1,8% para os dois anos.

Inflação

A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – considerada a inflação oficial do país – também subiu: de 6,04% para 6,05% neste ano. Para 2024, a estimativa de inflação ficou em 4,18%. Para 2025 e 2026, as previsões são de 4%, para os dois anos.

Teto

A estimativa para este ano está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta é 3,25% para 2023, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,75% e o superior 4,75%. Segundo o BC, a chance de a inflação oficial superar o teto da meta em 2023 é de 83%.

A projeção do mercado para a inflação de 2024 também está acima do centro da meta prevista, fixada em 3%, mas ainda dentro do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual.

Multa

Os fornecedores de produtos ou serviços no Estado do Rio que não cumprirem o prazo de entrega estabelecido nos contratos podem sofrer multas no valor de 2% a 4% do valor total do produto ou serviço. É o que determina o Projeto de Lei 97/23, de autoria do deputado Brazão (União), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta terça-feira (02/05), em discussão única. Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta.

Prazo

Segundo o projeto, o prazo de entrega deve ser estabelecido pelos próprios fornecedores. Em caso de atraso na entrega dos produtos ou serviços, além da multa de 2% a 4% do valor total do produto ou serviço, os fornecedores poderão sofrer sanções previstas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Aviso

Os fornecedores deverão afixar, em suas lojas físicas, ou fazer constar, nas vendas virtuais, em avisos e ou contratos, de forma bem visível, os dispositivos previstos nesta norma. “Nunca é demais lembrar que hoje existe uma relação de hipossuficiência entre o fornecedor e o consumidor e esta medida visa reduzir esta diferença na relação de consumo, tornando-a mais igualitária, indo assim ao encontro do princípio da Isonomia”, explicou Brazão.

O comércio está se preparando para a segunda data com maior volume de vendas do ano. Os lojistas dos setores de vestuário, calçados e bolsas, joias e bijuterias, perfumaria e cosméticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e telefonia celular estão otimistas com as vendas de presentes para o Dia das Mães na capital do Estado do Rio.

Pesquisa

De acordo com pesquisa do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio), e do Sindicato dos Lojistas do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), 71% dos empresários entrevistados estimam vender 5% a mais no Dia das Mães, a maior data comemorativa do comércio depois do Natal.O levantamento ouviu mais de 300 lojistas da cidade. De acordo com Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, os lojistas estão otimistas com as vendas no Dia das Mães e se a estimativa de crescimento de 5% se concretizar será a primeira data a registrar resultado positivo no ano.

Devagar

“É sempre bom ressaltar que ainda não recuperamos o nosso volume de vendas e que todas as datas comemorativas nos últimos três anos não registraram os resultados esperados. Por isso os lojistas estão animados e esperam aumento de vendas. Com esse objetivo os comerciantes criaram uma série de estímulos para aumentar as vendas, entre promoções, descontos, sistemas de crédito diferenciados e diversificação de produtos, apostando na segunda data comemorativa mais importante do ano”, explica Aldo.

Preço médio

Os lojistas estimam que o preço médio dos presentes por pessoa deve ser de cerca de R$ 150,00 e que os clientes deverão utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido de cartão de loja, a prazo (crediário), Pix, dinheiro e cartão de débito. De acordo com a pesquisa os lojistas acreditam que vestuário, calçados, bolsas e acessórios, joias e bijuterias, perfumaria e produtos de beleza e celulares devem ser os presentes mais vendidos.

Para vender mais

A pesquisa do CDLRio e do SindilojasRio mostra que os lojistas optaram pela promoção, propaganda, facilidade de pagamento, descontos no total das compras, sorteio de brindes, kits promocionais e novos produtos. Os empresários dos setores de vestuário e calçado, também acreditam que os lançamentos de novas coleções vão alavancar as vendas, enquanto que no setor de telefonia celular, a aposta está sendo nas promoções. Já os de eletrodoméstico e eletroeletrônico estão investindo em campanhas publicitárias.