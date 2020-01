Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 22:11 horas

O Bairro Surubi, em Resende, pode ter uma antiga solicitação atendida pela Prefeitura. A Câmara Municipal aprovou uma indicação de autoria do vereador Sandro Ritton (Cidadania) para que seja instalado um corrimão na ladeira situada na Rua Ary Guimarães.

O parlamentar argumenta que a ladeira fica em um local estratégico, dando acesso ao PSF e a várias ruas, mas que a população tem dificuldade em utilizá-la.

“A ladeira é bastante íngreme e as pessoas ficam inseguras ao passar por ela – principalmente idosos e quem tem alguma dificuldade para se locomover. Daí a importância de se instalar um corrimão”, aponta.

O vereador também é o autor da indicação para a retirada do ponto de ônibus de concreto da Avenida das Mangueiras, situado ao lado da DPO (Destacamento de Polícia) da Cidade Alegria. Segundo Ritton, embora a Prefeitura tenha instalado um ponto de metal no local para substituí-lo, a antiga estrutura de concreto ainda não foi removida.

“O antigo ponto de ônibus está com rachaduras e ocupa um espaço desnecessário. Em função disso, pedimos à Prefeitura que providencie a sua remoção o quanto antes”, explica o parlamentar. Ambas as indicações tiveram cópias enviadas à Prefeitura para estudos de viabilidade.

Conselho

A Prefeitura Municipal de Pinheiral, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizou na última sexta-feira (10/01), no auditório da Prefeitura, a posse dos novos conselheiros tutelares e seus suplentes para o mandato 2020/2023.

Agradece

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, fez questão de agradecer o trabalho realizado pelos conselheiros que deixaram a atividade e desejou que os novos conselheiros realizem um trabalho em conjunto com as secretarias da Prefeitura Municipal de Pinheiral.

Renúncia

“Agradeço aos conselheiros que deixaram suas atividades e, que muito contribuíram com seus trabalhos para Pinheiral, e principalmente aos novos que estão nesta nova missão e foram empossados. Sabemos que é uma missão difícil, orientar e cuidar de crianças e adolescentes, que muitas das vezes, por questões do dia a dia estão situação de vulnerabilidade e expostas ao mundo das drogas. É nossa missão trabalhar em rede junto com todas as secretarias para amenizar esse sofrimento e dar suporte aos conselheiros nessa missão que tem cotidianamente. Tanto o Executivo quanto o Legislativo estão à disposição com essa parceria. Contem com o apoio da Prefeitura Municipal para que a gente fortaleça os serviços e dê o amparo aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social na nossa cidade”, disse.

Importância

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Rivello, destacou a importância do Conselho Tutelar e de incluí-lo no dia a dia dos equipamentos da secretaria.

“Sabemos da importância do Conselho Tutelar, pois ele é um aliado no trabalho da garantia de direitos das crianças e adolescentes. Apesar da fragilidade do município, temos muita potencialidade. Hoje temos equipamentos que são garantidos pela política de assistência social do município que oferecem muitas atividades. Atualmente estamos somando forças para trabalhar em rede, reunindo pessoas neste núcleo de trabalho para que possamos trocar experiência, e o Conselho Tutelar precisa estar sempre incluído no nosso trabalho para conhecer o dia a dia, encaminhando suas demandas”, disse.

Conselhos

Os novos conselheiros tutelares eleitos que foram empossados são Robson Neves Guilherme, Leila Raquel da Silva, Thais Pacheco de Oliveira, Fernanda de Souza Lima e Thiago Pena da Silva. Já como suplentes foram empossadas Priscila dos Santos Rodrigues Araújo, Pamela Silva Torres, Ivanilda da Silva e Adriana de Andrade.

Define

“O Conselho Tutelar é um órgão público municipal que tem a missão de representar a sociedade na proteção e na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, assim a implementação de Conselhos Tutelares em todos os municípios brasileiros é uma contribuição para que as diretrizes de proteção aos direitos de crianças e de adolescentes saiam do texto da lei e se tornem realidade”, destacou a presidente do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente, Silvana Ferreira de Andrade e Silva.