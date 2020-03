Matéria publicada em 10 de março de 2020, 21:41 horas

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro esteve no Centro de Barra do Piraí, na manhã desta terça-feira (10), conversando com taxistas sobre a necessidade do IPEM Itinerante.

***

Ele aproveitou para prestigiar o desfile cívico em comemoração aos 130 anos da cidade ao lado do prefeito Mário Esteves, do vice-prefeito João Camerano e do vereador Antônio José.

***

No último sábado (07), Marcelo Cabeleireiro já havia visitado o município a pedido do vereador Antônio José, que solicitou apoio junto ao governo estadual para levar os serviços do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) de forma itinerante a Barra do Piraí.

***

“A demanda foi apresentada pelo vereador e me comprometi a vir hoje conversar pessoalmente com os taxistas”, ressaltou o deputado.

***

Sem um posto do IPEM na cidade, os taxistas precisam se deslocar a Volta Redonda para realizar as vistorias dos taxímetros, gerando uma despesa extra de combustível e pedágio, além do dia perdido de trabalho.

***

“É um dia a menos de faturamento para o sustento de quase 200 famílias que dependem desses trabalhadores”, acrescentou o vereador.

Abaixo-assinado

Marcelo Cabeleireiro conversou com alguns taxistas, que assinaram um abaixo-assinado que será encaminhado ao presidente do órgão estadual e ao governador Wilson Witzel. Outra preocupação dos profissionais é quanto aos carros piratas que trafegam como Uber.

Falso Uber

“Os taxistas relataram que não há rivalidade com o Uber, mas sim com aqueles que se passam por motorista, utilizando painéis de led no carro, mas na realidade não têm cadastro no aplicativo. Essas pessoas simulam cobrança mais barata e o passageiro muitas vezes não sabe que se trata de um carro pirata”, disse o deputado.

Apoio

“Tenho certeza que, no que depender do nosso governador e do vice Claudio Castro, teremos êxito. O governo tem dado suporte ao Médio Paraíba e esse é uma pleito justo da classe”, ressaltou.

Festividade

Aproveitando a oportunidade, Marcelo Cabeleireiro prestigiou o desfile cívico pelos 130 anos de emancipação da cidade junto ao prefeito Mário Esteves. “Barra do Piraí acordou em festa nesta terça-feira e fico feliz em ter participado deste momento. Parabenizo a toda organização do evento e ao prefeito pelo trabalho que vem realizando no município”, concluiu.

Negocia

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região inicia nesta quinta-feira, dia 12, as negociações da convenção coletiva de trabalho 2020/2021 do setor de montagem industrial, que tem data-base em 1º de fevereiro. A reunião está marcada com o Sindicato das Empresas de Engenharia de Montagem e Manutenção Industrial (Sindemon), na sede desta entidade, no Rio de Janeiro.

Objetivo

O objetivo nas negociações é alcançar o reajuste salarial com a reposição da inflação, aumento na cesta básica e a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), entre outros direitos. Além disso, o sindicato vai atuar para que o trabalhador não tenha perdas de benefícios, já conquistados em acordos anteriores, como hora extra, vale-transporte, café da manhã, etc.

Difícil

– Iniciamos essas negociações conscientes das dificuldades que vamos enfrentar para fechar as convenções, pois a retirada de direitos dos trabalhadores começou com a reforma trabalhista e prossegue no governo Bolsonaro. O trabalhador precisa manter os olhos bem abertos para essa realidade e continuar sendo resistência junto com o seu sindicato – ressalta o presidente da entidade, Sebastião Paulo de Assis.

Além do setor de montagem industrial, ainda neste primeiro semestre, a entidade começará as negociações das convenções dos trabalhadores da construção pesada, do mármore e granito e da construção civil leve, com datas-bases em 1º de fevereiro, 1º de maio e 1º de julho, respectivamente.

As reuniões serão agendadas com as entidades que representam as empresas desses três setores: Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada (Sinicon), Sindicato da Indústria de Mármores, Granitos e Rochas Afins (Simagran) e Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário (Sinduscon).

O sindicato prevê também para este ano, as negociações de acordos coletivos individuais com empresas