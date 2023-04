Isenção para deficientes

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 08:49 horas

Todas as pessoas com deficiência ou seus respectivos representantes legais poderão comprar veículos no Estado do Rio com isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

É o que determina o Projeto de Lei 1.564/16, de autoria do ex-deputado Márcio Pacheco, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta quarta-feira (19/04), em primeira discussão. Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta.

A medida altera a Lei 2.657/96, que regulamenta a aplicação do ICMS no Estado do Rio. A norma só garantia a isenção na compra de veículos para pessoas com deficiência motora.

Atualmente, há o convênio ICMS 38/12 que ampliou a isenção de ICMS na compra de carro às pessoas com deficiência física, visual, mental, autista ou seu representante legal. Porém, esse convênio tem que ser sempre renovado, gerando insegurança jurídica às pessoas com deficiência.

“Algumas pessoas com deficiência, como os surdos, também não estão contempladas no convênio. Portanto, a norma garantirá a isenção de forma definitiva, como também ampliar para todas as pessoas com deficiência”, declarou Pacheco.

Para fazer jus ao benefício, as pessoas com deficiência devem apresentar documento que ateste sua deficiência. O benefício é limitado a um veículo por pessoa, e valerá desde que o mesmo não tenha adquirido veículo com isenção ou não incidência do ICMS em prazo inferior a dois anos.

Empregos

Angra dos Reis iniciou o ano de 2023 como o município da região Sul Fluminense com o maior número de postos de trabalho gerados, ficando à frente de cidades como Volta Redonda e Barra Mansa. Nos dois primeiros meses foram 649 novos postos de trabalho, sendo 388 em janeiro e 261 em fevereiro. Os dados são do ranking do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

Recuo na taxação

Com a manutenção da isenção de impostos para compras até US$ 50,00, o governo terá de encontrar outra opção para reforçar as receitas necessárias para zerar o déficit primário (resultado negativo nas contas do governo sem os juros da dívida pública) no próximo ano, como previsto no novo arcabouço fiscal. Ao todo, o governo precisa de R$ 155 bilhões em receitas no próximo ano, dos quais de R$ 7 bilhões a R$ 8 bilhões viriam do fim da isenção de transações internacionais entre pessoas físicas.

Fiscalização

O ministro disse que não será fácil reforçar a fiscalização de encomendas internacionais pela Receita Federal, atualmente feita por amostragem. “Não vai ser fácil porque essa brecha, ela está sendo usada de má-fé. Todo mundo sabe que é de má-fé. Ontem, recebi telefonema, só para você ter uma ideia, eu falei com o presidente da Confederação Nacional do Comércio, CEOs de redes de varejo, todo mundo muito preocupado com a concorrência desleal”, declarou Haddad.

Ali Express

O ministro afirmou que alguns sites estrangeiros, inclusive asiáticos, estão dispostos a colaborar no esforço. Representantes da Ali Express estiveram com Hadda e uma carta foi enviada pela Shopee, dizendo que concordam com a regulação dos termos do que o Ministério da Fazenda pretende. Os dois gigantes acham que é uma prática desleal e não querem se confundir com quem está cometendo crime tributário.

Temporada de cruzeiros

A temporada de cruzeiros 2022/2023 entra em sua reta final, consolidando-se como a maior dos últimos 10 anos, com a estimativa de 650 mil a 700 mil passageiros embarcados, mais de quatro vezes acima da anterior, que teve menos navios e menor período de navegação.

Segundo a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil), a temporada atual, que termina em abril, gerou cerca de 48 mil empregos, trazendo impacto econômico de aproximadamente R$ 3,6 bilhões, crescimento de 240% em relação a 2021/2022. O valor engloba tanto os gastos diretos, indiretos e induzidos das companhias marítimas, quanto os gastos de cruzeiristas e tripulantes.

Temporada 2023/2024

Para a temporada 2023/2024, prevista para ter navegação de outubro a maio, o setor tem perspectivas positivas, com a expectativa de ofertar 840 mil leitos, crescimento de 6% em relação à temporada atual, e injetar cerca de R$ 3,9 bilhões para a economia brasileira.

Cultura afro-brasileira nas escolas

Sete em cada dez secretarias municipais de educação não realizaram nenhuma ação ou poucas ações para implementação do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas, conforme pesquisa divulgada nesta terça-feira (18), em Brasília, pelo Instituto Alana e Geledés Instituto da Mulher Negra. O estudo ouviu, em 2022, gestores de 1.187 secretarias municipais de educação, o que corresponde a 21% das redes de ensino dos municípios, sobre o cumprimento da Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino para o combate ao racismo nas escolas há 20 anos.

Setor de Serviços em queda

O indicador atingiu, em dezembro, o ponto mais alto de sua série histórica, iniciada em janeiro de 2011. Em janeiro, o patamar de serviços se encontrava 10,3% acima do patamar pré-pandemia, em fevereiro de 2020. Na semana passada foi divulgada a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), que produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento do setor de serviços no país. O levantamento, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que em janeiro de 2023 o volume de serviços reduziu 3,1% no Brasil.