Justa homenagem

A secretária de Comunicação de Barra do Piraí e interventora do Hospital de Cruz Vermelha da cidade, América Tereza, recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores pelos serviços prestados ao município. A moção de aplausos é assinada pelo vereador Joel Tinoco.

O hospital estava literalmente no ‘vermelho’ quando Tereza assumiu, com vários meses de salários atrasados e ‘respirando’ por aparelhos. A luz verde já acendeu quatro meses e meio despois.

Nos corredores da prefeitura chegaram a cogitar o nome Tereza para a sucessão de Mario Esteves, que em 2024 completará oito anos no comando da prefeitura de Barra do Piraí. Ela desconversa e diz que “sua missão é apenas colaborar com a gestão de Esteves e ajudar a população barrense”.

Inflação I

A inflação desacelerou para todas as faixas de renda em março, divulgou nesta sexta-feira (14) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Segundo o órgão, que desagrega o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) por classes sociais, as famílias de menor renda foram as que mais se beneficiaram.

Inflação II

Segundo o Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda, a inflação para as famílias de renda muito baixa somou 0,53% em março. A maior taxa ficou com as famílias de renda média-alta, com 0,81%.

Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou, na sexta-feira (14), que a Polícia Federal (PF) marque o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura os atos de 8 de janeiro deste ano.

Na decisão, Moraes escreveu que a oitiva [audição] de Bolsonaro, solicitada pelo Ministério Público, é “medida indispensável ao completo esclarecimento dos fatos investigados”.

Sindicato visita 28º BPM I

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, e diretores, estiveram na quinta-feira (13), visitando o comandante do 28° Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda, coronel Ronaldo Martins. Na oportunidade, o presidente aproveitou para se colocar à disposição e apresentar os projetos da entidade, principalmente no desafio que a nova gestão se encontra.

Sindicato visita 28º BPM II

O coronel Martins, que acompanhou todo o processo eleitoral e os empecilhos da nova gestão para assumir o comando do Sindicato, também se colocou à disposição do presidente: “Esta interação é muito importante. A reunião foi uma maneira de estreitar os laços e construir uma ponte entre o Sindicato e a Polícia Militar”, frisou Martins

US$ 1,3 bilhão

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o China Development Bank (CDB), instituição de fomento do país asiático, assinaram acordo para captação de até US$ 1,3 bilhão para investimentos no Brasil. De acordo com o BNDES, os recursos poderão ser destinados a setores como saneamento, manufatura e alta tecnologia, além de contribuir para reforçar o comércio bilateral entre Brasil e China.

Leitos

Balanço divulgado na sexta-feira (14) pelo Ministério da Saúde mostra que havia 288 leitos impedidos, ou seja, fora de uso, nos hospitais federais do Rio de Janeiro na primeira semana de abril. De acordo com o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio, Alexandre Telles, o ministério está efetuando um trabalho de reabertura desses leitos.

Crise

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, minimizou na sexta-feira (14) que a proximidade do governo brasileiro com a China afetaria a relação com os Estados Unidos. Segundo ele, a política externa brasileira sempre apostou na multilateralidade, especialmente com a postura do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. No exterior, EUA e Europa torceram o nariz e não gostaram nem um pouco da proximidade de Lula com os comunistas.

Sem inglês

Jorge Viana, ex-senador petista e atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), mudou o estatuto do órgão para eliminar a exigência de inglês fluente. Pasmem: sua função é divulgar produtos brasileiros e o próprio Brasil no exterior.

Obras paradas

Somente no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) existem 3.160 obras paralisadas (os contratos estão vigentes, mas parados por algum motivo) ou inacabadas (os contratos já acabaram e as obras não foram entregues) desde 2007 – quase 18% da carteira de projetos do órgão. A informação é da Agência Câmara de Notícias.