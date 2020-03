Lei pune ofensa a religiões em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 22:12 horas

Foi aprovado, na sessão de terça-feira (03/03), o Projeto de Lei 20/2019, de autoria do vereador Fernando Martins, que pune com multa ofensas e qualquer tipo de ação violenta, constrangedora ou vexatória a dogmas, crenças, imagens ou símbolos de qualquer religiosa.

“São muitas as manifestações de fé em nosso país. Não podemos aceitar que qualquer crença religiosa seja atacada ou ridicularizada em nossa cidade. A Lei não é para impedir a liberdade de expressão, mas para garantir que as pessoas não sejam atacadas ou ridicularizadas por manifestações que desrespeitem as diversas religiões” explicou o vereador Fernando Martins.

Para situações de descumprimento da Lei, será aplicado multa de 30 UFIVREs (Unidade fiscal de Volta Redonda), o que equivale a R$3.145.

Além do valor em dinheiro a ser pago, o infrator ficará impossibilitado de realizar eventos públicos que dependam de autorização ou de “nada a opor” do Poder Público Municipal, por dois anos, nem poderá receber recursos com incentivo fiscal por cinco anos.

“Não podemos aceitar que pessoas tenham sua religião denegrida e desrespeitada. Estamos em uma época de buscar o respeito à diversidade. Se para trazer essa consciência é necessário punir quem pratica, vamos aplicar a Lei”, declarou o vereador Fernando Martins.

Oficina

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Rio Claro, em parceria com o Sebrae, promoverá a oficina “Como controlar seu fluxo de caixa.” O encontro será realizado no dia 17 de março, de 9h às 13h, na Casa de Cultura de Rio Claro. O evento tem como objetivo trazer informações estratégicas para a tomada de decisão financeira, como a forma de utilização do controle de caixa no dia a dia empresarial e o reconhecimento da importância de elaborar e efetuar o controle diário de entradas e saídas financeiras da empresa.

A entrada é gratuita.

Mulher

Uma palestra com um policial militar que participa da equipe “Guardiões da Vida” , que atende mulheres protegidas pela Lei Maria da Penha e uma roda de conversa, com o objetivo de conscientizar adolescentes sobre a violência de gênero são as atividades a serem promovidas nesta quinta (05), na sede da OAB em Barra Mansa, como parte da comemoração do Dia Internacional da Mulher, que é no domingo, dia 8.

Cooperativismo

A Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), foi oficialmente instalada nesta quarta-feira (04/03), em reunião no plenário da Casa. O objetivo da Frente é dialogar com cooperativas dos mais diversos setores que atuam no estado e estimular a produção e a permanência de riquezas no Rio de Janeiro.

Fundamental

Para o deputado Jorge Felippe Neto (PSD), presidente da Frente, o cooperativismo é uma iniciativa fundamental para estado. “Cem por cento da renda gerada nas cooperativas ficam com os cooperativados que são do próprio estado, o que garante uma recirculação dos recursos e capitais gerados no Rio de Janeiro”, ressaltou o parlamentar.

Importância

O Presidente do Sistema OCB/RJ (Organização das Cooperativas Brasieiras), Vinícius Mesquita, ressaltou a importância das cooperativas para a economia fluminense. Segundo Mesquita, existem 502 cooperativas registradas e aproximadamente 300 mil cooperados atuando no estado. “Nós somos uma força pujante e crescente. É importante que o parlamento tenha essa percepção. Nós temos a condição de ser uma ferramenta estratégica na recuperação econômica do nosso estado. Tudo que é produzido pelas nossas cooperativas fica no nosso estado e ajuda a compor a riqueza do Rio de Janeiro”, explicou Mesquita.

Mais um

O município de Engenheiro Paulo de Frontin, cidade turística do Vale do Café, deve ganhar um Colégio Militar em 2020. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quarta-feira (04), a indicação do deputado Thiago Pampolha (PDT) pedindo que o governador Wilson Witzel (PSC) instale uma unidade na região.

Visita

Em novembro do ano passado, o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, visitou escolas de Paulo de Frontin acompanhado de Pampolha e do prefeito Jauldo Neto (PSC). Na ocasião, o secretário já havia sinalizado a instalação, o que ganha mais força com a indicação legislativa aprovada pela Alerj.