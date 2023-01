Limpando os rios - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 07:19 horas

A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade informa que o programa Limpa Rio Comunidade tem roteiro definido para os primeiros meses deste ano.

***

Itatiaia consta da programação de municípios que serão beneficiados pela iniciativa desenvolvida pela pasta e pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente).

***

A ação já beneficiou 21 municípios fluminenses, com a limpeza manual de cursos d’água para desobstrução dos rios, além da educação e conscientização da população.

Números

Segundo a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em apenas cinco meses de atuação, o Limpa Rio Comunidade já recolheu mais de 13 mil toneladas de resíduos sólidos e limpou 117 cursos d’água, em uma extensão de 36.894 metros.

Presença

A Secretária de Meio Ambiente de Itatiaia, Isabelle Souza e Silva, lembra que desde agosto de 2022 o trabalho de limpeza manual esteve em diversas cidades do estado, como Itatiaia: “ O programa Limpa Rio, que originalmente utiliza maquinário para o trabalho, tem dificuldade de acesso com os equipamentos aos locais que necessitam do serviço. Assim, o Limpa Rio Comunidade busca envolver as comunidades para recolher, reduzir e, em alguns casos, eliminar o descarte de lixo nos cursos d’água”, diz Isabelle.

Aumento

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro enviou na sexta-feira, dia 27, para a Câmara Municipal o projeto de lei e a mensagem com o aumento dos servidores municipais. O reajuste salarial dos servidores será de 11% e o aumento será aplicado a partir de 1° de fevereiro de 2023. A data-base para aumento do servidor é maio, mas será antecipada para fevereiro.

Índices

Em dezembro de 2021, a Prefeitura de Resende anunciou o aumento de no mínimo 33% para todos os servidores públicos municipais, sendo 12% realizado em 2022. Agora em 2023 os 11% e o restante será em 2024.

Pagamento na conta

O governo estadual divulgou as datas de pagamento do funcionalismo para este ano. O salário de janeiro sai dia 3 de fevereiro; o de fevereiro, em 3 de março; o de março, em 5 de abril; o de abril, em 4 de maio; o de maio, em 5 de junho; o de junho, em 5 de julho; o de julho, em 3 de agosto; o de agosto, em 5 de setembro; o de setembro, em 4 de outubro; o de outubro, em 6 de novembro; o de novembro, em 5 de dezembro e o de dezembro, em 4 de janeiro.

Gastos por causa de cigarro

Dados do INCA mostram que o Brasil emprega anualmente cerca de R$ 125 bilhões para tratar as doenças e incapacitações provocadas pelo tabagismo. Já o quarto relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 2021, sobre tendências globais do tabaco, revela que existem mais de 1,3 bilhão de usuários de tabaco no mundo. Estima-se que 80% deles vivem em países de baixa e média rendas, nos quais a carga das doenças e mortes em decorrência do consumo de tabaco é mais presente e extensa. Análises da OMS em 2010 apontavam que os fumantes, na época, consumiam cerca de 6 trilhões de cigarros todos os anos.

Mei

Microempreendedores individuais (MEIs) de todo o Brasil já podem emitir a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) de padrão nacional, mesmo que o município não esteja conveniado à plataforma. Hoje, a emissão é facultativa, e o MEI pode optar pela emissão segundo as regras municipais. Mas, a partir do dia 3 de abril, será obrigatória a emissão da NFS-e nacional para MEIs prestadores de serviço e nas operações entre empresas.

Padrão

Depois de anos em desenvolvimento conduzido pela Receita Federal do Brasil (RFB), a emissão da primeira NFS-e de padrão nacional por um MEI, de um município não conveniado à plataforma, foi realizada no dia 18 de janeiro deste ano, em um evento simbólico. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), prestador de serviços do MEI de Brasília (DF), foi responsável pela emissão.

Como emitir

É possível emitir a Nota Fiscal Eletrônica por meio do aplicativo NFSe mobile, disponível para dispositivos Android e iOS.

Facilita

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Simplificação da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae, Helena Rego, essa é uma medida revolucionária, já que padroniza e facilita a vida do microempreendedor. “Ainda há a emissão em papel em muitos municípios. E com o aplicativo da Receita, depois que fizerem o cadastro, também on-line, em apenas três cliques, os microempreendedores individuais terão emitido a sua nota fiscal”, pontua.

Sem internet

Além disso, é possível emitir a Nota Fiscal mesmo sem internet, com a opção off-line. Quando o microempreendedor estiver conectado à internet, ela será repassada para a Receita. Para Helena Rego, o aplicativo digital melhora a experiência do MEI e, consequentemente, o ambiente de negócios brasileiro. “Menos tempo que o empreendedor tem que gastar com as obrigações acessórias, podendo se dedicar mais para a gestão”, afirma.