Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 18:41 horas

Está disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), ferramenta de consulta ao local de votação para as Eleições 2022.

A referida consulta também pode ser realizada pelo eleitor por meio do aplicativo “e-Título”, disponível para download na Apple Store e no Google Play, ou pela Central de Atendimento Telefônico, de segunda à sexta-feira, das 11h às 19h, pelo (21) 3436-9000.

O eleitor também pode consultar seu local de votação comparecendo pessoalmente ao cartório eleitoral mais próximo, de segunda à sexta-feira, das 11h às 17h.

Lista

Na mesma página, está disponível a lista com todos os 4.835 locais de votação do estado. Para visualizá-la basta clicar em “Eleições”, depois em “Eleições, plebiscitos e referendo”, em seguida em “Eleições 2022”, e, para finalizar, a opção “Locais de Votação e Atendimento ao eleitor”.

Orienta

A Justiça Eleitoral orienta que eleitoras e eleitores consultem o seu local de votação antes do dia da votação, utilizando uma das opções de consultas disponíveis, para se dirigirem à seção eleitoral correta.

Mudança

Devido à grande probabilidade de chuva prevista para esta sexta-feira, dia 16, a Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) alterou o local da Cerimônia de Abertura do JEVRE (Jogos Estudantis de Volta Redonda) 2022. O evento acontecerá no Clube dos Funcionários, Rua 90, S/N – Vila Santa Cecília, às 10h.

Sem crueldade

A pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a Justiça proibiu o Município de Casimiro de Abreu, o prefeito Ramon Dias Gidalte e a empresa D. Dias da Silva de utilizarem instrumentos que causem sofrimentos aos animais que participarão dos shows de rodeio em comemoração ao aniversário da cidade. A decisão liminar foi divulgada nesta quarta-feira (14/09).

Proibições

Está temporariamente proibido o uso de instrumentos como sedéns de qualquer espécie, esporas com rosetas pontiagudas, cordas que não disponham de redutor de impacto, peiteiras e barrigueiras que não sejam confeccionados em lã natural, choques e qualquer outro utensílio que cause ferimentos nos animais, sob pena de multa de R$100 mil por dia de descumprimento, sem prejuízo das sanções criminais cabíveis.

Processo

O pedido de antecipação de tutela faz parte da Ação Civil Pública, ajuizada pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva Núcleo Macaé. De acordo com ação, é de conhecimento notório que as provas de rodeios são cruéis em razão da utilização desses instrumentos específicos usados para estimular o comportamento agressivo dos animais. Ao todo, serão utilizados 30 touros para os shows e, ainda segundo a inicial, não restou especificado quais provas os animais serão submetidos durante as festividades.

Reajuste automático

Aposentadorias e pensões dos servidores inativos e dos pensionistas, que fazem jus à paridade remuneratória, devem ser automaticamente reajustados sempre que houver atualização da remuneração dos servidores que se encontram na ativa em cargo compatível. É o que prevê o Projeto de Lei 6.080/22, de autoria do deputado Luiz Paulo (PSD), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em segunda discussão, nesta quinta-feira (15/09).

Contato

Caso não seja possível atualizar os valores, o Rioprevidência – quando se tratar de pensionista – deverá entrar em contato, individualmente, no prazo de sete dias, com o beneficiário para que este seja orientado sobre como proceder para que seu benefício seja revisado e atualizado.

Inativos

Já em relação aos servidores inativos, o beneficiário deverá ser comunicado, individualmente, pelo departamento de pessoal no prazo de sete dias, para que este seja orientado sobre como proceder para que seu benefício seja revisado e atualizado.