Mantendo o ritmo

Matéria publicada em 4 de outubro de 2022, 18:53 horas

Passadas as eleições, e a comemoração pela eleição de seu irmão Munir Neto para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, mantém o ritmo de sua administração.

Em postagem nas redes sociais, o prefeito destaca obras que vem realizando no município.

“Estamos fazendo dragagem nos córregos que cortam nossa cidade, como forma de prevenção às cheias.”

“Com essa ação, a gente permite o escoamento melhor das águas das chuvas que caem e vão continuar a cair.”

“A gente tem trabalhado muito na prevenção e na manutenção, para melhorar a qualidade de vida”, escreveu ele no Facebook.

Alcoolismo

O Estado do Rio de Janeiro poderá ganhar o Programa Estadual de Prevenção ao Alcoolismo entre Mulheres, com o objetivo de implantar uma política pública que produza um conjunto de diagnósticos, ações preventivas e serviços de acolhimento e tratamento. É o que determina o Projeto de Lei 5.522/22, de autoria da deputada Enfermeira Rejane (PCdoB), que a Assembleia Legislativa aprovou, em primeira discussão, nesta terça-feira (04/10). O texto ainda precisa ser votado em segunda discussão pela Casa.

Órgãos

Segundo o projeto, as secretarias estaduais e órgãos relacionados à proteção de direitos das mulheres deverão desenvolver um planejamento com palestras e seminários sobre o alcoolismo, além da distribuição de material informativo, folhetos e montagem de quiosques para panfletagem e orientação em locais próximos a boates, bares, restaurantes, clubes e eventos. Também estão previstas a realização de rodas de conversa e a elaboração de estudos.

Recursos

Para execução da norma e realização das atividades, o Poder Público poderá alocar recursos para consolidação do programa apontando para constituição de uma rede de proteção da recuperação da saúde mental das mulheres que pretendam enfrentar a dependência do álcool.

Números

“Estima-se que quase 107 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de distúrbios relacionados ao uso da bebida alcoólica e menos de 10% recebem cuidados adequados. A proposta visa a conscientizar sobre questões específicas da saúde mental e dependência química feminina, além de informar sobre os serviços e organizações que acolhem, apoiam e oferecem oportunidade para discussão do tema”, justificou a parlamentar.

Autistas

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira (04/10), em segunda discussão, o Projeto de Lei 5.862/22, de autoria da deputada Martha Rocha (PDT), que define a Política de Desenvolvimento ao Adulto com Transtorno de Espectro Autista (TEA). O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Medidas

De acordo com a medida, o Poder Executivo deverá assegurar, sempre que possível, o diagnóstico e o tratamento de adultos com transtorno dentro da rede pública de saúde. O Executivo também poderá promover grupos de apoio aos familiares e cuidadores, para qualificá-los a identificar situações em que haja maior gravidade. As instituições públicas de ensino superior do Estado do Rio também poderão aplicar a avaliação necessária, por meio de profissionais da saúde mental especializados em Transtorno do Espectro Autista, na população adulta, para inseri-la na política de cotas e dar o suporte e acolhimento necessários.

Atendimento

O texto determina o desenvolvimento de atendimento multidisciplinar e integral por meio da criação de núcleo especializado em atendimento ao adulto com Transtorno de Espectro Autista, com equipes de neurologistas, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, com especialização, voltadas para este aspecto da saúde mental.

Inclusão

“O processo de inclusão é feito, primeiramente, a partir da aceitação e do respeito às diferenças, mas para aceitar algo é preciso conhecê-lo. O grande desafio dessa política pública é garantir assistência às pessoas adultas portadoras de TEA, de baixa renda, o que, no longo prazo, agrava os sintomas e amplia o sofrimento da pessoa”, explicou Martha Rocha.