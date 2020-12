Manutenção urbana

Matéria publicada em 30 de novembro de 2020, 21:13 horas

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta segunda-feira, dia 30, a revitalização da sinalização horizontal da Rua 5, na parte alta do bairro Belo Horizonte.

***

De acordo com técnicos da secretaria, o trabalho de revitalização segue o cronograma que já melhorou a sinalização em mais de 52 quilômetros de vias pelo município neste ano.

***

Como o local onde as equipes atuaram tem pouca movimentação de veículos, o trabalho está sendo realizado durante o dia. Em outros pontos de maior movimentação, as equipes atuam no período noturno, para evitar impactos no trânsito.

***

As equipes estão executando serviços como demarcação de linha de centro da via, de linha de bordo e de estacionamento, identificação de cruzamentos e de preferências em cruzamentos, pinturas de faixa de pedestres e de setas direcionais, além de recuperação e pintura de ponto de ônibus.

Outros bairros

Na semana passada, foi concluída a revitalização no bairro Vila Americana. O programa já atendeu diversas áreas como a entrada da cidade, próximo ao bairro Vila Elmira; a Avenida Beira-Rio; o Elevado Castelo Branco e seus acessos; o trecho municipalizado da BR-393 (do Jardim Amália até o bairro Ponte Alta); e a Via Sérgio Braga.

Outros bairros II

A melhoria também chegou a ruas e avenidas dos bairros 207, Aterrado, Retiro, Niterói, Centro, Vila Santa Cecília, Três Poços, Santa Cruz, Vila Rica, Santo Agostinho, Voldac, Belmonte, Jardim Cidade do Aço e Parque do Contorno.

Refis

A Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realiza nesta terça-feira (01/12), às 10h, audiência pública virtual para discutir o Projeto de Lei Complementar n° 28/2020. O projeto, de autoria do Poder Executivo, institui o Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários do Estado. A audiência será transmitida ao vivo pela TV Alerj e pelo seu canal no YouTube.

Incentivo

Trata-se de um programa de incentivo à regularização fiscal, que abre a possibilidade de refinanciamento de dívidas relativas ao imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação (ICMS). Estão abrangidos pelo programa os créditos decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de agosto de 2020. Há a redução de penalidades legais e acréscimos moratórios, de acordo com o Convênio ICMS 87, de 2020.

Expectativa

A expectativa é que a redução de multas e juros sobre os valores atraiam a adesão de grandes devedores ao Refis, arrecadando uma receita de aproximadamente R$ 1 bilhão. Presidente da Comissão de Tributação, o deputado Luiz Paulo (sem partido) comentou como os parlamentares chegaram a este valor.

Compara

“Verificando outros Refis, feitos em momentos de dificuldade até maior, acho que o programa, que reduz multas e juros em até 90%, vai atrair adesões. É uma oportunidade de recuperar receita. Para detalhar o projeto antes da votação no plenário, vamos realizar a audiência, com a participação das secretarias de Fazenda, Planejamento e Casa Civil, a Firjan e a Fecomércio”, disse o deputado.

Start-up

O Start RJ, iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação que vai movimentar o ecossistema empreendedor fluminense nesta terça-feira (1/12). O evento será virtual e promete proporcionar experiências diferenciadas para as startups, investidores e público em geral. Ao todo são 12 startups selecionadas e 21 speakers, que vão se dividir entre bate-papos e blocos com apresentações.

Economia criativa

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Claudio Castro, participará da abertura do evento. Ele salientou que a economia criativa de jovens empreendedores está entre prioridades de incentivos do estado.

Selecionadas

As startups selecionadas fazem parte do programa eleito por duas vezes entre as dez melhores aceleradoras do Brasil, o Startup Rio, e foram escolhidas por um grupo seleto de investidores seniores. Personalidades do mercado, como o Partner @Redpoint Eventures, Rodrigo Baer, a Head Open Innovation @ IDOR, Gabriela Salles e o Head Brazil @ Lockwood, Carlos Estigarribia, falarão sobre o cenário de investimento no estado nas áreas de healthtech, edutech e IoT, games e fintech. Além disso, o público poderá interagir fazendo perguntas a palestrantes que estarão ao vivo, assim como serão oferecidas salas virtuais reservadas para conversas entre investidores e as startups.