Marcelo Cabeleireiro se reúne com Neto

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 16:29 horas

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro esteve no gabinete do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, na manhã desta quarta-feira (14).

***

O parlamentar colocou seu mandato à disposição do governo municipal e destacou algumas de suas lutas em prol da cidade.

***

“O Neto é um excelente prefeito e que tem feito muito por Volta Redonda. Quero poder contribuir ainda mais para a cidade, por meio do meu mandato na Alerj. Acredito que em breve teremos novos investimentos do governo estadual, especialmente por meio da Secretaria das Cidades que vem sendo muito bem comandada pelo Uruan Cintra”, destacou Marcelo.

***

Durante a reunião, o deputado garantiu empenho para obter recursos para obras de infraestrutura e para o projeto Limpa Rio. Eles também falaram sobre os efeitos da pandemia do Coronavírus e os impactos na saúde pública e na economia local.

***

O parlamentar relembrou que tem trabalhado para manter dois projetos sociais importantes da cidade, que necessitam de recursos para continuar: a Casa da Criança e o Projeto Curumim.

***

Marcelo também mencionou a sua luta a favor do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, que vem passando dificuldades.

Contra as drogas

Idealizado antes da pandemia, o programa “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência”, para conscientizar sobre o uso das drogas e violência doméstica e contra a mulher, não chegou a ser implantado devido as restrições nas escolas estaduais como medida para conter o avanço do coronavírus. Para que a ideia não fique apenas no papel, o deputado federal Delegado Antonio Furtado, assumiu o compromisso de reformular o projeto e adaptá-lo para a modalidade à distância. A ideia surgiu após conversa com o presidente da rádio Roquette Pinto, Thiago Gomide, na tarde de ontem (13/04).

Pandemia

“Percebemos que a pandemia agravou a utilização de drogas lícitas e ilícitas, principalmente entre os jovens. Esse é um motivo a mais para que o projeto “Despertar” seja reformulado e entre em vigor o quanto antes. Para atender às medidas sanitárias e de saúde, vamos fazer os treinamentos e palestras de maneira remota. Teremos a participação de autoridades de várias áreas, como Delegado de Polícia, Oficial da Polícia Militar, Promotor de Justiça, Defensor Público e Juiz de Direito. Esses profissionais serão convidados por possuírem vivência nesse mundo das drogas, pois atuam, diretamente, com pessoas envolvidas com entorpecentes e que acabaram com problemas criminais. Mostrar as consequências é uma forma de conscientização”, destacou o parlamentar.

Conscientização

Em uma outra visita à rádio no Rio de Janeiro, o deputado federal Delegado Antonio Furtado já havia falado sobre o projeto de conscientização dos jovens a ser realizado nas escolas públicas, mas que estava inviabilizado devido a pandemia.

” É muito importante termos ações de prevenção e conscientização. Durante a nossa conversa surgiu a ideia de transformar o projeto existente em uma modalidade virtual. Prontamente o deputado Delegado Antonio Furtado assumiu o compromisso de fazer as alterações e conversar com os secretários para que seja adaptado e comece a ser aplicado “, contou Thiago Gomide.

Prevenção

O objetivo é levar um trabalho de conscientização às escolas estaduais para evitar que adolescentes e jovens ingressem na vida de crimes e, também, promover uma reflexão sobre a violência doméstica e contra a mulher, continua o mesmo. As alterações que serão realizadas dizem respeito a forma como os professores e alunos receberão o conteúdo.

Conteúdo

“Vamos trabalhar com um conteúdo para capacitar os professores e transformá-los em multiplicadores. A ideia é ir além das falas e propor a produção de materiais como vídeos e textos sobre a temática para os alunos. Ao final do projeto, pretendemos selecionar os melhores materiais produzidos e fazer uma grande divulgação e premiação. Queremos tratar esse tema com responsabilidade e, realmente, envolver e fazer refletir todos os participantes “, explicou o deputado.

Distribuição

A forma de distribuição do conteúdo e o acesso para os professores e alunos ainda será analisada junto ao Secretário Estadual de Educação, Comte Bittencourt, e apresentado em seguida ao Governador Cláudio Castro.

Reformulação

“Ainda estamos no processo de reformulação do projeto. Assim que todos os pontos estiverem detalhados, vamos apresentar ao Governador para que seja implantado em todas as escolas públicas estaduais. A ideia é ir ampliando o programa gradualmente, ano a ano, contemplando escolas municipais e até privadas nas futuras edições. Sabemos que a conscientização é a melhor maneira de evitar que o jovem entre nas drogas e no crime. É melhor fortalecer e educar agora para evitar que seja necessário punir no futuro”, alertou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.