Matéria publicada em 15 de junho de 2022, 17:00 horas

O deputado estadual Noel de Carvalho (SDD) solicitou à Secretaria de Estado de Fazenda melhorias para o Posto Fiscal de Nhangapi, localizado em Itatiaia.

***

Noel se reuniu com o subsecretário-geral, Alvaro Luiz Savio, e o subsecretário de Receita, Adilson Zegur, para apresentar as reivindicações, que foram propostas ao deputado em uma reunião com servidores do Posto Fiscal, na sexta-feira (10).

***

Entre as melhorias solicitadas estão o recapeamento asfáltico das pistas de acesso ao posto, que estão em péssimo estado de conservação. Noel de Carvalho também solicitou a sinalização vertical e horizontal das vias. “As pistas estão muito ruins, prejudicando o acesso dos veículos ao posto”, afirmou o deputado.

Procedimento

O subsecretário-geral, Alvaro Luiz Savio, informou que a Secretaria de Fazenda já tem um procedimento interno solicitando ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) o recapeamento das pistas. Noel se comprometeu a interceder com o DER para agilizar o processo, para que as obras sejam realizadas o mais rápido possível.

Pessoal

O deputado também solicitou o aumento do quadro de pessoal do Posto Fiscal que, segundo funcionários, está insuficiente, causando demora no atendimento e consequente aumento da fila de caminhões. A Secretaria de Fazenda se comprometeu a analisar o caso. O subsecretário-geral também informou ao deputado que a Secretaria já abriu um procedimento para realizar obras de melhorias nas instalações do posto.

Crea em Volta Redonda

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) anunciou que Volta Redonda está entre as cidades que vão receber Encontros Microrregionais destinados ao debate de propostas e à eleição dos delegados regionais que participarão do 11º Congresso Estadual de Profissionais, marcado para 23 de julho no Rio de Janeiro. O Congresso Estadual de Profissionais é a instância regional de deliberação do Sistema Confea/Crea.

Encontros

Até o dia 13 de julho, o Crea-RJ vai promover Encontros Microrregionais em várias localidades. Em Volta Redonda, o Encontro Microrregional está marcado para a próxima terça-feira, dia 21, às 18h30, na Associação de Engenheiros e Arquitetos (AEVR), na Rua Noventa, 17, Vila Santa Cecília.

Termelétricas

Empresas ou consórcios vencedores de leilões de energia realizados até 2023, que implementarem usinas de geração de energia elétrica no Estado do Rio, terão um regime tributário diferenciado. A determinação é do Projeto de Lei 6.046/22, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira (14/06), em discussão única. O texto é de autoria do presidente do Parlamento Fluminense, deputado André Ceciliano (PT). A medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Complemento

A medida complementa as Leis 9.214/21 e 9.289/21, que instituiu benefícios fiscais às empresas vencedoras do leilão de energia de 2021, além de empreendimentos que já tinham obtido a licença prévia ambiental. As leis garantem, entre outros benefícios, isenção nas operações de compra de gás natural, produzido nacionalmente, a ser utilizado no processo de geração de energia elétrica, desde que seja processado em unidade instalada no Estado do Rio.“A lei só abrangia os vencedores dos leilões ocorridos em 2021, tornando necessário estender o benefício aos leilões que vão ocorrer no ano de 2022 e 2023”, declarou Ceciliano.

Vale do Pavão

Moradores e turistas que trafegarem neste feriado de Corpus Christi (16/06) pelo Vale do Pavão vão encontrar a via em boas condições. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos realizou ao longo desta semana uma manutenção na estrada que corta a localidade, para eliminar pontos que comprometiam a trafegabilidade.

Atenção

O Secretário de Obras e Serviços Públicos, Altamir Barreto, informou que desde abril a pasta vem dando atenção à região de Maromba, Maringá e dos Vales. Segundo ele, em relação ao Vale do Pavão, o trabalho beneficia os usuários da via, que é bastante utilizada por moradores e turistas que procuram as pousadas existentes na área. Altamir destaca que os serviços representam um paliativo, enquanto uma solução definitiva está sendo estudada.

Pedidos

“Nosso pessoal da Administração Regional, principalmente o administrador Carlos Magno e a Iracema, nos reivindicaram esses serviços, que representam uma demanda dos moradores. A estrada apresentava pontos críticos e transitar por ela vinha sendo difícil. Com os serviços de conservação e patrolamento que realizamos, as condições da via melhoraram bastante”, conclui Altamir.