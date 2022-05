Mensagem na Câmara

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 18:46 horas

O prefeito Rodrigo Drable, acompanhado da vice-prefeita Fátima Lima e do secretário de Governo, Fanuel Fernando, esteve na Câmara de Vereadores na manhã desta quinta-feira, 05.

***

O objetivo foi entregar a mensagem 015/2022 aos parlamentares, que trata da proposta de nivelação da remuneração bruta mínima dos concursados municipais ativos da Administração direta, nivelando ao valor em R$1.800,00.

***

De acordo com o chefe do Executivo, o objetivo é valorizar o funcionário público que ganha menos.

Abono

“Permitir a criação de um abono para esses servidores que ganham menos e inclusive, têm dificuldades em alimentar os familiares, é fundamental. Meu desejo era fazer isso para todo o funcionalismo, mas a condição financeira do município no momento não permite isso. Então, queremos dar uma olhar diferente para essas pessoas, que podem ter um aumento de até R$600 no rendimento. Isso vai ser muito impactante”, revelou Rodrigo Drable.

Previdência

O prefeito também falou sobre as dificuldades na Previdência Social: “Nossa intenção é buscar soluções para a previdência ouvindo os servidores. Sem que haja um fundo de previdência forte, a prefeitura não vai conseguir suportar isso pra sempre e no futuro, o dinheiro da cidade não será suficiente para pagar os trabalhadores e aposentados. Isso é muito grave e deve ser discutido pelos próprios servidores”, completou o prefeito.

Harmonia

O presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Furlani, afirmou que a relação entre o Executivo e o Legislativo é harmoniosa e que esta mensagem é muito importante para o funcionalismo e para a economia da cidade.

Urgência

“Quero colocar essa matéria em votação o quanto antes para atender os anseios desses servidores que ganham menos. Construir soluções com diálogo e respeito entre as instituições é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Afirmo que o Legislativo vai corroborar com esta questão”, revelou.

Elogio

A vereadora Cristina Magno, que também é funcionária pública de carreira, elogiou a iniciativa. “A Câmara, assim como o Executivo, gostaria de beneficiar todos os funcionários, só que o momento financeiro não é propício para isso. Então, de acordo com um estudo feito, serão contempladas essas pessoas que ganham menos e assim poderemos valorizar esses servidores que tanto fazem por Barra Mansa”, concluiu.

Reunião

O deputado estadual Gustavo Tutuca agendou uma reunião entre o governador Cláudio Castro e os prefeitos Irineu Corrêa (Itatiaia) e Luciano Vidal (Paraty), nesta quinta-feira, dia 5.

Chuvas

Paraty sofreu recentemente com as chuvas, que causaram diversos problemas estruturais na cidade e para os moradores de alguns bairros. Na conversa com Castro, o prefeito Vidal solicitou ajuda em alguns pontos, como o Cartão Recomeçar, a construção de casas populares, intervenção de recapeamento, contenção de encostas e limpeza dos rios afetados.

Estrada

Já para Itatiaia, o prefeito Irineu Nogueira e o vice Denilson Sampaio solicitaram celeridade na intervenção da estrada-parque e na construção do viaduto que liga o centro da cidade ao bairro do Campo Alegre. Além disso, foi tratado da reforma do hospital municipal.

Avaliação

Para Tutuca, a agenda foi positiva e vai garantir melhorias para os municípios do interior.

– Tivemos uma agenda muito proveitosa com o governador. Avançamos em pontos sensíveis e de interesse da população. Já agendamos uma ida ao Ministério de Desenvolvimento Regional, em Brasília, e vamos avançar nos outros pontos juntos ao Governo do Estado – finalizou Tutuca.