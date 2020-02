Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 21:29 horas

O prefeito Samuca Silva lança na próxima sexta-feira, dia 07, a pedra fundamental da construção de Mercado de Orgânicos de Volta Redonda, mais uma entrega para a população por meio do programa “Orgulho de Volta”.

Este será o primeiro mercado neste segmento no Estado do Rio de Janeiro e ficará localizado na Praça da Chaminé, no bairro Aterrado, sendo também o primeiro comércio exclusivamente de orgânicos feito pelo poder público.

Nesta quarta-feira, dia 05, equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) realizou uma visita à construção do Mercado de Orgânicos.

As obras já foram iniciadas pela empresa vencedora da licitação para a construção do espaço.

Verbas

Ao todo, R$ 400 mil serão investidos na reforma e o recurso será destinado através de uma verba liberada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através do Sistema de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv), que trata das transferências de recursos federais para projetos sem fins lucrativos.

Legado

“Esse espaço, além de ter um legado cultural por se tratar de um monumento histórico de Volta Redonda, agora vai abrigar um importante mercado de orgânicos que, além de gerar empregos, vai colaborar com a sustentabilidade e valorizar os agricultores. Cada vez mais esse segmento vem crescendo e se fortalecendo e, em nossa gestão, estamos buscando promover novos investimentos para a agricultura familiar”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Objetivo

Além do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos sustentáveis, a construção do Mercado de Orgânicos visa também valorizar a Praça da Chaminé.

Desbloqueio I

As empresas de internet e telefonia móvel poderão ser obrigadas a desbloquear contas inadimplentes em até 24 horas após quitação do débito. É o que propõe o projeto de lei 2.478/17, do deputado André Ceciliano (PT), que foi aprovado, em segunda discussão, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quarta-feira (05/02). O texto seguirá para o governador Wilson Witzel, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar.

Desbloqueio II

De acordo com o projeto, o prazo contará a partir da comunicação do consumidor e valerá inclusive após o pagamento da primeira parcela em caso de celebração de acordo. A solicitação deverá ser feita através de canais como e-mail, site e aplicativos de mensagens instantâneas. Em caso de descumprimento, as empresas estarão sujeitas às sanções do Código de Defesa do Consumidor.

Desbloqueio III

“As operadoras não vêm cumprindo determinação da Anatel sob a alegação do prazo de comunicação do pagamento pela instituição financeira que leva de três a cinco dias úteis, sujeitando o consumidor a dias sem acesso a um meio de comunicação”, justificou o autor.

Transplantes

O governo estadual pode ser autorizado a fornecer aeronaves com a finalidade de transportar órgãos para transplantes. É o que propõe o projeto de lei 910/19, da deputada Alana Passos (PSL) e do deputado Rosenverg Reis (MDB), que foi aprovado, em segunda discussão, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quarta-feira (05/02). O texto seguirá para o governador Wilson Witzel, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar.

Justifica

“A fila de pessoas que necessitam de transplantes no Brasil é muito grande e, infelizmente, muitas delas morrem por ausência de doadores. Por outro lado, muitos órgãos são perdidos em razão de não ter um transporte eficiente entre o local onde o doador faleceu e o local onde seria realizada a cirurgia de transplante”, justificou Alana Passos.