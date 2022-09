Matéria publicada em 30 de setembro de 2022, 16:39 horas

Análise feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais, aponta que, em agosto, o estado do Rio acelerou na contratação de trabalhadores, com 30.838 novas vagas formais, e que os setores de serviços e indústria foram os que mais se destacaram.

Em julho, o saldo havia sido de 13,5 mil.

“Estamos vendo a economia e, consequentemente, o mercado de trabalho avançando após as perdas ocasionadas principalmente pela pandemia da Covid-19. No entanto, sabemos que o país e o estado do Rio têm desafios para o crescimento sustentado nos próximos anos. Esperamos então que os próximos governantes avancem nas agendas para solucionar gargalos estruturais”, diz o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart.

Destaques

De acordo com a Firjan, os destaques do mercado de trabalho fluminense em agosto – serviços e indústria – geraram respectivamente 21.527 e 8.655 novas vagas. Para a indústria, considerando a série do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), esse foi o melhor resultado mensal e, considerando a série antiga, o melhor desde fevereiro de 2014. O comércio também teve saldo positivo (+1.224) em agosto. Por outro lado, a agropecuária (-568) foi o único setor a apresentar resultado negativo no mês.

Segmentos

A Firjan aponta que, em serviços, o segmento de Armazenamento e Atividades Auxiliares dos Transportes (+2.379) liderou as contratações em agosto, especialmente nas Concessionárias de Rodovias, Pontes, Túneis e Serviços Relacionados. Em seguida, está a Educação (+2.093), que manteve nível alto de contratações.

Construção

Na indústria – extrativa, transformação, construção e Serviços Industriais de Utilidade Pública (Siup) – o destaque de agosto foi a construção civil (+5.224), que manteve patamar elevado de contratações. A Firjan ressalta que o saldo positivo do setor industrial foi disseminado pela maior parte dos segmentos.

Acumulado

A Firjan aponta que de janeiro a agosto o estado do Rio criou 149.997 novas vagas formais de trabalho. A federação considera que houve avanço no mercado de trabalho fluminense já que, no mesmo período de 2021, o saldo foi de 110.484 novos postos.

Serviços

O setor de serviços (+106.845) foi o que mais contratou no acumulado do ano, impulsionado pelos segmentos de Educação e Alimentação. A indústria (+47.592) é o segundo setor com mais contratações, seguida pela agropecuária (+1.913). O comércio (-6.353) acumula saldo negativo no período.

Em alta

Com o resultado de agosto, a Firjan destaca que a indústria fluminense já contratou mais trabalhadores formais em oito meses de 2022 do que em todo o ano de 2021 (+35.931). Dentro do setor, a construção civil (+27.788) se destaca como a maior contratante no ano. O segmento é responsável por cerca de seis em cada dez novos postos formais de trabalho abertos na indústria do estado do Rio em 2022, apresentando saldo positivo em todos os meses do ano. De janeiro a dezembro de 2021, o saldo do segmento foi de 14.073 vagas.

Segmentos

Além da construção civil, a federação ressalta que outros segmentos industriais fluminenses se destacam por gerar, nos oito primeiros meses de 2022, mais vagas do que em todo ano de 2021: Serviços Industriais de Utilidade Pública (+7,7 mil de janeiro a agosto de 2022, frente a +1,8 mil no acumulado de 2021), Outros Equipamentos de Transporte (+2,3 mil, frente a +477), Derivados de petróleo (+581, frente a +57), Indústria Extrativa (+2,4 mil, frente a +1,9 mil) e Produtos alimentícios (+1,3 mil, frente a +917).

Pandemia

Resultados mensais positivos do mercado de trabalho fluminense permitiram que em outubro do ano passado o estado do Rio recuperasse todas as vagas perdidas no auge da pandemia de Covid-19. Desde então, o saldo acumulado de novos empregos com carteira assinada é de 200 mil.

Recuperação

Apesar desse movimento positivo, ainda existem segmentos que não recuperaram os postos de trabalho fechados nos primeiros meses da pandemia. No acumulado de março de 2020 a agosto de 2022, os segmentos com perdas mais acentuadas de vagas são justamente aqueles cujas operações foram mais impactadas pelas medidas restritivas e pela redução da circulação de pessoas: Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros (-18.271 vagas), Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas (-7.619) e Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios (-5.431).

Pré-pandemia

Na análise municipal, 83 das 92 cidades já estão acima do nível de empregos pré-pandemia, mas algumas ainda estão com o estoque de empregos abaixo do registrado em fevereiro de 2020. Os municípios com os maiores saldos negativos entre março de 2020 e agosto de 2022 são São João da Barra (-1.404) e Itaboraí (-1.152), ambos puxados pela Construção Civil; São João de Meriti (-617), com maior influência do setor de transporte coletivo; e Porto Real (-469), onde o setor automotivo ainda não recuperou todas as vagas perdidas ao longo da pandemia.