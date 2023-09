Mosaico: Em BM e VR, presidentes de partido estão tentando atrair potenciais candidatos a vereador, que provavelmente estão sentindo frio na alma…

‘São dois pra lá, dois pra cá’…

O verso do bolero de João Bosco e Aldir Blanc, imortalizado na voz de Elis Regina, é sobre dança.

***

E é isso que as lideranças políticas da região começam a fazer.

***

São movimentos calculados para não alertar a competição e animar os apoiadores.

***

Os potenciais pré-candidatos também se apresentam da melhor forma possível: “no dedo um falso brilhante/brincos iguais ao colar”…

***

Em Barra Mansa e Volta Redonda – e provavelmente em outros municípios – os presidentes de partido estão tentando atrair potenciais candidatos a vereador, que provavelmente estão sentindo frio na alma…

***

Isso porque a chamada “rabiola”, que em tese se candidata para fazer quociente eleitoral e ajudar os campeões de votos, hoje é formada por gente com potencial acima de 500 votos, em vez de 100 ou 200, como no início do século.

***

Resultado: de vez em quando, um “rabiola” se rebela, tem mais votos do que esperado e ganha uma cadeira, derrubando algum cacique.

***

Por falar em cacique, aí vamos do bolero pro Carnaval, porque o índio vai querer apito e se não der, pau vai comer…

Tendas

O Governo do Estado será autorizado a implementar ‘Tendas Violetas’ contra violência sexual em eventos artísticos e culturais realizados em espaços públicos do Estado do Rio. A autorização é do Projeto de Lei 60/23, de autoria da deputada Renata Souza (PSol), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quinta-feira (21), em segunda discussão.

Sanção

O texto segue para o Executivo, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo. A medida vale para eventos que tenham previsão de público superior a duas mil pessoas realizados em lugares públicos como ruas e praças, parques, praias, além de outros locais mantidos pela administração pública. Caso sejam instaladas, as tendas deverão acolher toda mulher ou homem, independentemente de classe, raça, etnia, sexualidade e idade. O acolhimento será prestado mediante a oferta de acompanhamento até o carro ou outro meio de transporte e comunicação à polícia, além de outros recursos que estiverem ao alcance.

Informação

As tendas também poderão oferecer materiais informativos sobre prevenção à violência sexual, conscientizando sobre a importância do consentimento evidente antes de toda e qualquer interação sexual. Poderão ser utilizados cartazes afixados nos banheiros ou qualquer outro ambiente do local do evento informando a existência das tendas para o auxílio da pessoa que se sinta em situação de risco ou vulnerabilidade.

Oportunidade

Nos dias 25 e 26 de setembro, próximas segunda e terça-feira, a Estácio oferecerá uma oportunidade para quem busca orientação e desenvolvimento profissional. Com o tema “O Futuro é Agora!”, a instituição realizará o evento “Foco na Carreira”, um programa gratuito e online, que visa proporcionar insights valiosos e oportunidades de crescimento para alunos de graduação, pós-graduação, egressos e o público externo. Para conferir a programação completa, basta acessar https://bit.ly/3PI8HPI .

Encantado

Criado para hospitais com alas de atendimento pediátrico e que recebem crianças em situação de doenças crônicas e ambulatorial, o projeto Laboratório Encantado percorrerá seis cidades do Brasil e atenderá em média 300 crianças por instituição. A ação inicia pelo município de Barra Mansa, no Hospital Santa Casa, de 18 a 22 de setembro. Na sequência, segue para Resende, onde fica de 25 a 29 de setembro, no Hospital da Criança.

Oxford é logo ali

A universidade de Oxford anunciou que irá inaugurar ainda este ano a sua primeira sede oficial fora do Reino Unido, no Brasil. O novo projeto se chama Oxford Latam Unit e tem como objetivo investir na formação de uma nova geração qualificada de pesquisadores científicos na América Latina. A Universidade de Oxford no Brasil deverá oferecer cursos de pós-graduação e mestrado direcionados à saúde pública, como biotecnologia, vacinologia, saúde global e desenvolvimento de vacinas, entre outros.

Conversa

A ideia de uma sede da universidade inglesa no Brasil já era cogitada desde 2021, quando Oxford fechou uma parceria com o Ministério da Saúde para desenvolver a vacina Astrazeneca, contra a Covid-19.

Importância

De acordo com o Pós PhD em neurociências, Biólogo e membro da Royal Society of Biology no Reino Unido, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, a vinda de Oxford para o país é importante tanto para estudantes brasileiros, quanto para atrair acadêmicos de outros países.

36,4 mil candidatos a vagas temporárias no IBGE fazem prova neste domingo

No próximo domingo (24/09), serão aplicadas as provas do processo seletivo simplificado com 148 vagas temporárias para Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento do IBGE. Ao todo, são 36.430 candidatos, nas 27 capitais do país.

A prova é objetiva e acontecerá à tarde, das 13h às 17h (horário de Brasília), com questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia. O gabarito preliminar estará disponível no dia seguinte, 25, no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), empresa organizadora do processo seletivo. A divulgação do resultado final está prevista para 25 de outubro.