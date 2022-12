Movimentos nos bastidores - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2022, 06:01 horas

Passadas as eleições gerais, os políticos barra-mansenses começam a se movimentar de olho nas eleições municipais de 2024.

***

O prefeito Rodrigo Drable, que está em seu segundo mandato, não pode disputar um terceiro período consecutivo na cadeira de prefeito.

***

Com isso, outras lideranças começam a se movimentar.

***

Um dos nomes ventilados é o de Bruno Marini, que foi candidato a prefeito em 2020 e tentou uma cadeira de deputado estadual em 2022.

***

Bruno é um dos principais nomes entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Barra Mansa e deve usar esse capital político na disputa.

***

Entre os políticos próximos ao prefeito, pelo menos dois nomes se destacam.

***

Um é o do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, que estará de volta, em tempo integra, ao cenário político municipal no ano que vem.

***

Outro é Luiz Furlani, que vai deixar a a presidência da Câmara Municipal para assumir um cargo no secretariado do prefeito em 2023.

***

Isso sem contar outras lideranças do grupo, que também podem se sentir animadas.

Primeiro round

Antes mesmo da campanha e das articulações nos partidos, os integrantes do grupo político do prefeito devem disputar a “bênção” dele para disputar sua sucessão. Quem tiver o apoio declarado de Drable vai ter mais cacife nas eleições.

Com cuidado

Já o prefeito precisará usar de habilidade para administrar essa disputa e fazer com que seu grupo político chegue sem rachaduras às eleições.

Sugestão

Os promotores José Alexandre Maximino Mota e Gisela Pequeno G. Corrêa enviaram ofício ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística do Ministério Público do Rio de Janeiro, sugerindo medidas no sentido de evitar a reclassificação do Refúgio de Vida Silvestre do Médio Paraíba para Área de Proteção Ambiental do Médio Paraíba.

Em discussão

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) está discutindo a reclassificação, que foi proposta pelo deputado estadual André Ceciliano.

Proerd

Ao menos 250 alunos de seis escolas da rede municipal de ensino de Pinheiral se formaram no Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). Os estudantes participaram da cerimônia de formatura realizada no auditório do UniFoa. As atividades, do programa, estudo e palestras, são direcionadas aos alunos do 5° Ano do ensino fundamental.

Iniciativa

O Proerd é desenvolvido pela Secretaria de Educação (SME) em parceria com a Polícia Militar (28º BPM – Volta Redonda) e é considerado uma importante atividade preventiva ao uso de drogas e violência, além de fortalecer o vínculo entre a instituição, as escolas e as famílias.

Presenças

O evento contou com a presença da vice-prefeita, Sediene Maia e do secretário de Educação, Fernando Cabral, além da participação do Coral da SME com 80 vozes dos alunos de 10 escolas municipais que abrilhantaram o evento.

Histórico

O Proerd começou no Brasil há 30 anos e é uma adaptação do programa americano chamado de Dare (Drug Abuse Resistence Education – “Educar para Resistir ao Abuso de Drogas”). A implantação no Estado do Rio de Janeiro foi em 1992. Os policiais instrutores passam por um processo de seleção e os aprovados recebem um treinamento especial, quando aprendem habilidades de comunicação e noções de técnica de ensino, psicologia e dinâmicas de grupo, informações sobre as drogas e relações interpessoais.