Mudanças no horizonte - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de novembro de 2022, 08:02 horas

O presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa, Luiz Furlani, vai terminar seu mandato no fim de 2022.

*

Circula, nos corredores da Câmara Municipal e da prefeitura de Barra Mansa, a especulação de que Furlani não permanecerá vereador por muito tempo.

*

Ele estaria para ser convidado para assumir uma importante secretaria municipal.

*

O vereador Paulo Sandro, que atualmente está secretário municipal de Esporte, retorna à Câmara para ser presidente.

SuperaRJ

A prefeitura de Angra dos Reis está intensificando a entrega dos cartões para os moradores beneficiados com o SuperaRJ. O trabalho é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção a Cidadania do município. Para conferir se está entre os moradores aptos a receber o cartão é necessário acessar a lista que está sendo divulgada no site da prefeitura de Angra dos Reis.

Fiscaliza

Procon-RJ fiscalizou lojas físicas de todo o estado do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (25/11), dia de Black Friday. Agentes também monitoram os preços das ofertas online.

Irregularidades

Entre as irregularidades foram constatados tamanho da fonte do valor das parcelas maior que o preço à vista; ausência de valor total a prazo de parcelamento com juros; informação somente com do valor à vista sem destaque de juros do parcelamento; cartaz informando que não realiza troca de produtos que estão em promoção, não excetuando os que porventura apresentarem problemas; produtos sem preço; ausência de produto com desconto anunciado em propaganda no interior da loja, entre outras irregularidades. A fiscalização continua.

Manutenção

A Rio+Saneamento realiza neste fim de semana a manutenção preventiva no sistema de abastecimento de Rio Claro, no Sul Fluminense. Equipes da concessionária vão executar a limpeza dos equipamentos da Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada no Centro do Município. O serviço ocorre neste sábado (26) e domingo (27), das 22h às 6h do dia seguinte.

De noite

O trabalho será realizado durante a noite e a madrugada para minimizar o impacto no abastecimento da população.

Torneira seca

Para realizar a manutenção no sistema, será necessário interromper a distribuição de água durante o período para todo o Centro de Rio Claro e bairros vizinhos. O fornecimento será retomado assim que a limpeza for concluída.

Reserva

Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela redução temporária do abastecimento. Como nem todos têm reservatórios, a Rio+Saneamento orienta aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo neste período.

Vacinação

O município começa nesta quarta-feira, 23 de novembro, a vacinar bebês com comorbidades contra a covid-19. A vacinação, que vai utilizar o imunizante Pfizer Baby, será realizada em unidades centralizadas, por agendamento, pelo telefone (24) 3365-4213.

Alvo

A imunização será voltada às crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades. Os pais ou responsáveis pelos bebês devem levar cartão do SUS, caderneta de vacinação da criança e laudo que comprove a comorbidade.

Esquema

O esquema primário da vacinação conta com 3 doses da vacina, sendo intervalo de 4 semanas entre as doses 1 e 2 e intervalo de 8 semanas entre as doses 2 e 3. Caso a criança estiver com febre, a vacinação não é indicada.

Unidades

As unidades que fornecerão o imunizante por meio de agendamento serão: Clínica da família Centro, ESF Japuíba, ESF Campo Belo 2/ Areal, ESF Jacuecanga, ESF Monsuaba, ESF Bracuí, Clínica da família do Frade e ESF Parque Mambucaba 3 – nas ilhas, a vacinação será agendada pela equipe da Secretaria de Saúde.