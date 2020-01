Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 21:47 horas

O deputado federal Christino Áureo estará participando nesta terça-feira (07), em Rio das Flores, de encontro com o prefeito Vicente Guedes, na sede da Prefeitura Municipal.

***

Na ocasião, o deputado estará fazendo a entrega de recursos para o desenvolvimento rural do município.

***

Logo após, o deputado seguirá para Volta Redonda para encontro com o prefeito Samuca Silva, em seguida irá para Pirai, participar de encontro com o prefeito Luiz Antônio.

***

Estes municípios, e outros como Quatis e Pinheiral, receberam recursos federais destinado pelo deputado Christino Áureo, para o desenvolvimento rural.

***

Na ocasião, o deputado estará fazendo também um balanço das suas ações no primeiro ano de mandato.

Redividindo

Foi promulgada no dia 23/12, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), a Lei 8.674/19, que ratifica a divisão da Região Metropolitana sem os municípios de Petrópolis, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito, conforme a Lei 2.664/96. A medida havia sido vetada pelo governador Wilson Witzel, mas os deputados derrubaram o veto no último dia 18.

De saída

Os três municípios haviam sido incluídos na Região Metropolitana em dezembro de 2018, com a aprovação do projeto que instituiu a gestão compartilhada da Região Metropolitana. A nova lei não altera as regras do Bilhete Único e os três municípios poderão ter acesso ao benefício.

Verba

A mudança, no entanto, foi necessária para garantir o repasse do ICMS aos municípios da Região Metropolitana que perderiam recursos com a inclusão das três cidades. Segundo estimativas dos parlamentares, só o município de Nova Iguaçu deixaria de receber cerca de R$ 20 milhões no próximo ano.

Proposta

A proposta é dos deputados André Ceciliano (PT), Luiz Paulo (PSDB), Carlos Macedo (PRB), Flavio Serafini (PSol), Renata Souza (PSol), Martha Rocha (PDT), Waldeck Carneiro (PT), Eliomar Coelho (PSol), Renan Ferreirinha (PSB) e Zeidan Lula (PT).

No batente

A Câmara Municipal de Volta Redonda empossou seu presidente para 2020 no primeiro dia do ano. Nilton Alves de Faria, o Neném, vai comandar os trabalhos do Legislativo. A posse foi realizada às 10 horas da manhã, no dia 1 de janeiro, em pleno feriado.

Economia

O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda em 2020, Edson Quinto, economizou R$ 864 mil em 2019. De acordo com o parlamentar, todos os pagamentos foram realizados e a economia é fruto de um esforço de todos aliado a uma gestão transparente. Detalhe: em vez de voltar para os cofres do Executivo, o dinheiro vai para um fundo criado pelos vereadores.

Segunda vez

Depois de ordenar as despesas em 2016 da CMVR, quando a Casa passou pela reforma administrativa, Edson trouxe para 2019, a experiência de uma gestão que também economizou. Garante que mesmo com as atribuições da Presidência, atendeu a população e cuidou de ouvir e buscar caminhos para as demandas apresentadas. Avalia que o ano de 2019 foi de muitos avanços para o município e crê que o mesmo vai ocorrer em 2020.

De olho

Quinto também esteve presente quando empresas integrantes do SindPass assumiram algumas das linhas que eram operadas pela Viação Sul Fluminense. O vereador, que tem base eleitoral nos bairros Santa Rita do Zarur e Santa Cruz, disse que vinha recebendo muitas queixas de eleitores sobre os serviços da empresa anterior.