O vereador Ednilson Vampirinho foi à escola nesta quarta-feira (29).

A convite do presidente da Associação de Moradores do Santo Agostinho, o vereador Ednilson Vampirinho esteve no Colégio Jayme de Souza Martins.

Lá, ele falou sobre a função do vereador e das associações de moradores para uma turma de terceiro ano.

Inauguração

O governador Cláudio Castro vai inaugurar, nesta quinta-feira (30/06), leitos no maior hospital público do interior do Estado do Rio de Janeiro, o Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann (HERZA). A unidade passou por obras para abrir um centro cirúrgico, destinado à cirurgia geral e ortopédica, 18 novos leitos de enfermaria e consultórios. O HERZA é referência no atendimento de média e alta complexidade na região.

Assistência

A manhã desta quarta-feira, 29 de junho, foi de muito trabalho para os funcionários dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do Parque Mambucaba e Belém. Durante a manhã, as duas unidades ofereceram variados serviços para a população.

‘Kit enchente’

No Parque Mambucaba, os moradores afetados pelo volume histórico de chuva registrado em abril foram contemplados com colchões, cobertores, kits de higiene e limpeza e cestas básicas, itens adquiridos pelo município com a verba de ajuda humanitária enviada pela União. Todo o material foi distribuído para a população, que passou por triagem e análise documental.

Compra

– Estamos entregando materiais adquiridos com verba do Governo Federal, oficializada por decreto, por isso a necessidade de análise de documentos. Após constatar que está tudo certo, o morador sai com os itens na hora. Nosso objetivo é oferecer o melhor serviço para a população– disse Mariana Bulé Garcia, Coordenadora Técnica do CRAS Parque Mambucaba, destacando que em 10 dias 750 atendimentos foram realizados na unidade.

Elogios

A qualidade dos atendimentos prestados pelos funcionários do CRAS foi elogiado pela população: “A ação de hoje ajuda muito os moradores que passaram por um momento tão difícil. Chegar aqui e ser muito bem recebido pelos funcionários deixa o atendimento melhor ainda. A Prefeitura está de parabéns pelo serviço oferecido aqui hoje”, destacou a moradora Aparecida Nogueira.

Belém

Em outro ponto da cidade, no Belém, o CRAS Móvel foi o responsável por atender os moradores da localidade com rodas de conversa, aula de dança e atendimentos com a equipe técnica.

CadÚnico

Além destas atividades, os funcionários do CRAS atenderam e tiraram as dúvidas da população sobre o CadÚnico e o Cartão Supera RJ. Durante a ação de hoje, duas pessoas foram localizadas e já puderam retirar o cartão na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. Para facilitar o atendimento do Supera RJ, um mutirão será realizado nesta sexta-feira, 1º de julho, no Cais de Santa Luzia, das 10h até às 15h.

Objetivo

– Nosso objetivo é sempre oferecer as mais diversas atividades e atendimentos com a melhor qualidade possível – comentou Ângela Hofsteede, Coordenadora Técnica do CRAS Belém.

Presença

– Estamos muito felizes em atender estes moradores. A Prefeitura está presente nas comunidades, ouvindo os moradores e atendendo as necessidades da população que necessita dos variados serviços oferecidos pela assistência social – destacou o Secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Sampaio.

Cachaça I

O Festival Estadual dos Produtores e Apreciadores da Cachaça será celebrado na segunda quinzena de novembro. A data foi incluída no Calendário Oficial do Estado. É o que determina a Lei 9.739/22, de autoria original dos deputados Anderson Moraes (PL) e André Ceciliano (PT), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada na edição extra do Diário Oficial de terça-feira (28/06).

Cachaça II

A cachaça produzida no Rio de Janeiro está entre os melhores destilados do mundo e vem colecionando prêmios. Boa parte dos alambiques integra roteiros turísticos das regiões e os festivais atraem visitantes, fortalecendo a economia local.

Cachaça III

A Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça do Estado do Rio (Apacerj) reúne 15 alambiques e estima que mais de 60 mil pessoas estão empregadas na elaboração da bebida destilada em território fluminense. Em 2021, o Rio ficou em terceiro lugar entre os exportadores nacionais do produto, com 9,91% do mercado.