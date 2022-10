Matéria publicada em 3 de outubro de 2022, 18:50 horas

Pelo quinto mês consecutivo, Angra dos Reis é a cidade com o maior número de postos de trabalho ocupados na Região Sul Fluminense.

***

Entre abril e agosto deste ano, foram 2.620 novos postos ocupados, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

***

Segundo o levantamento, 607 vagas foram preenchidas em abril, 684 em maio, 338 em junho; 418 postos ocupados em julho e 377 vagas em agosto. Ainda de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os setores que mais empregaram neste período foram indústria, serviços e comércio.

Expectativa

– Ainda há uma expectativa de aumento do número de empregos a serem ofertados devido aos empreendidos previstos para o município, além de encomendas que estão em andamento na indústria naval. A Prefeitura está atuando ativamente e de forma constante para criar oportunidade de emprego e qualificação profissional para a população angrense – afirma o secretário de Governo e Relações Institucionais, Claudio Ferreti.

Prata da casa

– Nosso empenho é para que esses novos postos de trabalho sejam ocupados por moradores de nosso município, por isso criamos, o site Banco de Talentos, uma ferramenta para empresas divulgarem suas vagas de trabalho, onde a população pode se cadastrar gratuitamente e concorrer às vagas disponibilizadas.

Escola de talentos

Outro instrumento importante é a Escola de Talentos. Do início deste ano, até agora, foram ofertados para população mais de 600 vagas em 28 cursos nas áreas de construção naval e civil, além de hotelaria, tecnologia, inovação e turismo.

Intenção

– Nossa intenção é oportunizar para a população, formações de qualidade, com certificações reconhecidas, para que estejam qualificados para concorrerem ao mercado de trabalho, disse o superintendente de Desenvolvimento Econômico, Felipe Voto.

Outubro Rosa

O Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), recebeu iluminação especial em adesão ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama e o câncer do cólo de útero. A iniciativa da Alerj tem a finalidade de utilizar o prédio histórico para chamar a atenção das pessoas para essa importante campanha em prol da saúde e defesa da vida.

Redes

As redes sociais da Alerj também estão com diversas ações para celebrar o mês dedicado a esclarecer sobre prevenção de detecção precoce dos dois tipos de câncer que mais atingem as mulheres, depois do câncer de pele. Nos dias 10, 17, 24 e 31 de outubro, sempre aos domingos, serão exibidos vídeos com histórias de superação de mulheres com câncer de mama no Instagram @instalerj. Entre elas, a de Jaqueline Chagas, que fundou o Instituto Unidas para Sempre, que oferece serviços gratuitos para mulheres, homens e crianças vítimas de câncer.

Live

Nesta terça-feira (04/10), às 11 horas, acontece também no @instalerj uma live sobre o tema com a participação de Tânia Antunes, paciente em hormonioterapia para tratar o câncer de mama. Para esclarecer sobre as duas doenças, foram convidadas a médica oncologista Gabriella Martuchelli, que é presidente da Associação Amigos da Mama de Teresópolis, um órgão da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, e o médico mastologista Marcelo Bello, diretor do Instituto Nacional do Câncer (Inca), atuando na unidade especializada no tratamento do câncer de mama.

Início

Foi justamente com uma ação envolvendo a iluminação de monumentos, como o Palácio Tiradentes, que a campanha Outubro Rosa desembarcou no Brasil em 2002, inicialmente apenas para chamar a atenção para o câncer de mama. Realizada de forma anual e em nível mundial, a ação tem como objetivo principal estimular o acesso aos serviços de diagnóstico precoce e de tratamento, contribuindo para a redução da mortalidade pela doença.

Números

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2020, foram diagnosticados mais de 2,2 milhões de casos de câncer de mama no mundo, o que representa 24,5% do total desse mesmo tipo da doença em mulheres. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Brasil, foram estimados 66.280 casos novos da doença somente em 2021.