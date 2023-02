Na rua - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 07:20 horas

Os ônibus de Resende estão nas ruas.

A empresa responsável pela concessão conseguiu

pagar os salários atrasados, com o apoio da prefeitura.

Mas isso não impediu que surgissem problemas.

Um “coletivo” foi flagrado em foto e vídeo por internautas com uma roda quebrada, deixando passageiros “na mão” e atrapalhando o trânsito.

Decidido

A suplente de vereador Paola Sapede, a Paola da Pizzaria, assume a cadeira do vereador Luiz Furlani, que assumirá a secretaria de Governo da prefeitura de Barra Mansa.

Corrida

Com isso, aumenta a pressão nos preparativos para a corrida da sucessão. Entre os integrantes do grupo que disputam a “bênção” do prefeito Rodrigo Drable na eleição do ano que vem, estão, além de Furlani, o secretário municipal de Planejamento, Eros Santos, e o ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro.

Pagando

A Vale pagará R$ 9,4 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio a seus acionistas, em 22 de março. O valor foi decidido com base no balanço de 30 de setembro. Só para efeito de comparação, a CSN Mineração, que atua no mesmo mercado da Vale, pagou R$ 2,54 bilhões de dividendos no fim do ano passado.

De olho nos celulares

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta quinta-feira o Projeto de Lei da deputada Zeidan (PT), que obriga a realização de um cadastro para a compra de chips de celular na modalidade pré-paga.

Tramitação

O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo. O cadastro deverá ser realizado no momento da compra. Atualmente, ao comprar um chip pré-pago, o usuário realiza um cadastro na base de dados da operadora apenas no momento da ativação da linha.

Necessidade

“A compra desses chips vem se tornando cada vez mais desburocratizada pelas empresas fornecedoras que, devido à avidez em captar clientes, deixam de observar regras básicas de defesa dos direitos do consumidor”, comentou o autor. “A necessidade do cadastramento dos clientes de operadoras de telefonia móvel decorre da manutenção da segurança dos consumidores, muitas vezes molestados por fraudes e clonagens de linhas telefônicas”, explicou Zeidan.

Requisitos

Para adquirir um chip pré-pago, o consumidor deverá fornecer nome completo, endereço, RG, CPF ou CNPJ, além de outras informações que o vendedor julgar necessárias. O estabelecimento que fizer a venda deverá enviar os dados de cada cadastro aos serviços de telecomunicações em até 48 horas.

Multa

Em caso de descumprimento da norma, os infratores estarão sujeitos a multa de 100 a 10 mil UFIR, que equivale a R$ 433,29 e R$ 43.329,00, respectivamente. Sede Campestre da AAP-VR abrirá no carnaval

Recepção

Nesta quinta-feira (16), a Subsecretaria de Cerimonial e Eventos, junto com toda a equipe da Secretaria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Angra dos Reis, fez um café para recepcionar os 14 vereadores para o início do novo período legislativo, que teve início nessa data.

Entrevistas

Na ocasião, os vereadores deram entrevistas falando da expectativa para mais um ano de trabalho para a TV Câmara, que fará sua reestreia em breve, com uma programação diversificada, exibida no canal 21 da Net.

Carnaval campestre

A Sede Campestre da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda funcionará normalmente nos dias de carnaval, com exceção da segunda-feira, dia 20. O pesque e pague, parque infantil e piscinas estarão abertos de 8h às 17h e o restaurante das 12h às 15 horas.