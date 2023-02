Na torcida - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 07:39 horas

O ex-vereador Sérgio Fumian está internado no Hospital Santa Cecília.

***

Ele passou por uma cirurgia de emergência e esteve na UTI, lutando para se recuperar.

***

O filho dele, Rafael, informou que Sérgio teve melhoras e já deixou o tratamento intensivo.

***

Em post em uma rede social, Rafael agradeceu as manifestações de carinho: “não há palavras suficientes para expressar minha gratidão por todo o amor e suporte que recebemos durante a recuperação do meu pai”, escreveu.

IPCA

O IBGE divulga nesta sexta-feira, 24/02, às 9h, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) para fevereiro de 2023. Também na sexta, às 10h, será divulgado o Rendimento Domiciliar per capita para 2022.

Carnaval

Pesquisa do HotéisRIO revela resultado otimista esperado por empresários e Governo do Estado do Rio para a Capital e o interior. A ocupação se aproximou dos 100%. O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, reforçou que a pesquisa é a tradução “do maior Carnaval de todos os tempos”.

Trabalho de equipe

– O trabalho conjunto entre o Governo do Estado e as prefeituras foi um marco e contribuiu também para termos o Carnaval mais seguro da história. A ocupação hoteleira foi um sucesso e queremos repetir isso ao longo do ano. Realizamos ações de promoção do turismo no sambódromo, nos blocos de rua, nas redes sociais e em mídias diversas, com o objetivo de chamar a atenção do turista para os encantos do estado durante os outros meses do ano – afirmou.

Decisão

A Prefeitura de Angra dos Reis ganhou recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que permite a volta do Angra Rotativo na cidade. Representantes do município e do Consórcio Luz de Angra reúnem-se nesta sexta-feira (24) para definir quando o estacionamento de veículos e motocicletas voltará a ser cobrado em Angra.

Cobrança de volta

A decisão do desembargador Rogério de Oliveira Souza cassou a sentença da juíza Andrea Mauro da Gama Lobo D’Eça de Oliveira, da 1ª Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis, que suspendeu a cobrança por vagas de estacionamento no dia 30 de janeiro.

PPP

Na sentença, o desembargador argumentou que a parceria público privada (PPP) entre a Prefeitura e o Consórcio Luz de Angra é legal e que a cobrança de estacionamento cumpre o estabelecido no artigo 11 da Lei 8.987/95, que trata do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.

Receitas

“O contrato de concessão administrativa 071/2020 admitiu a possibilidade de receitas alternativas, complementares, acessórias, ou de projetos associados, inclusive nos moldes da Cidade Inteligente”, escreveu Rogério de Oliveira Souza. “A atividade relacionada ao estacionamento rotativo não pode ser dissociada dos serviços relativos [ao projeto Cidade Inteligente]”, frisou o desembargador, ao autorizar a volta do Angra Rotativo. A decisão é provisória e cabe recurso.

Ordenamento

Para o prefeito Fernando Jordão, a decisão da Justiça reforça a necessidade de reordenar o trânsito em Angra. “Nesse período em que não teve cobrança de estacionamento, as pessoas sentiram falta desse ordenamento do estacionamento, do trânsito voltar a funcionar de maneira organizada”, afirmou.

Infraestrutura

O projeto Cidade Inteligente prevê a implantação de vários serviços de infraestrutura em Angra. Um deles é o Angra Rotativo, que começou a funcionar em janeiro de 2023 com o objetivo de organizar e democratizar a oferta de vagas de estacionamento na cidade, principalmente nas áreas com maior fluxo de veículos.

Reinvestimento

Cerca de 80% do valor arrecadado com as vagas rotativas serão reinvestidos na cidade, trazendo benefícios para a população, como internet wi-fi gratuita em praças (quatro já têm o serviço), aumento no número de câmeras de segurança e ampliação da rede de fibra ótica de órgãos públicos, entre outros. A expectativa é que, até o fim de 2024, Angra dos Reis tenha mais de 2 mil vagas de estacionamento nesse modelo.