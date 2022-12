Na volta do recesso - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2022, 07:49 horas

O retorno às atividades parlamentares em 2023 terá um “tempero” especial na Alerj e na Câmara dos Deputados.

Isso é por causa das eleições das Mesas Diretoras.

Deputados estaduais e federais vão estar estreando legislatura nova e novas correlações de forças entre partidos.

E as Câmaras Municipais também terão um “gostinho” de disputa, com a escolha de novas direções, já que os mandatos geralmente são de dois ou de um ano.

Em alguns casos, como em Volta Redonda, o problema já está resolvido: no início da legislatura, os vereadores escolheram todas as mesas

Transição

A Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) de Porto Real iniciou no mês dezembro o “Projeto Interfaces: Integração e continuidade dos processos de aprendizagem”, com base nas orientações emanadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O projeto tem o objetivo de alinhar ações entre o trio gestor, por meio de informações precisas dos alunos que estão em fase de transição de etapas distintas de ensino.

O trio

A secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira explica que o trio gestor é formado por três profissionais que são responsáveis pela condução da escola: o diretor, o coordenador pedagógico e o supervisor de ensino. “Através desse momento podemos assegurar a troca de registros por meio de documentos oficiais e padronizados, contendo informações sobre aspectos relevantes dos alunos em fase de transição”, analisa a Secretária.

Visitas

Além disso, a SMECT está proporcionando visitas dirigidas nas unidades de ensino para os estudantes nessa fase de transição. Para a subsecretária de Educação, Giovana Oliveira, completa dizendo que dessa maneira os estudantes têm um momento de interação e integração nas respectivas unidades de ensino que farão parte.

Essencial

Já o prefeito Alexandre Serfiotis analisa a transição escolar como uma etapa essencial no percurso do estudante. “Esse Projeto propõe dar mais foco às competências e às habilidades que contribuem para a recepção dos alunos na nova escola. Com isso, também possibilitamos que a comunidade escolar possa entender melhor as práticas que favorecem uma transição adequada e o sucesso escolar”, finaliza Serfiotis.

Enfermagem

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em primeira discussão, nesta quarta-feira (07/12), o Projeto de Lei 4.922/21, da deputada Enfermeira Rejane (PCdoB), que regulamenta o funcionamento de consultórios e clínicas de enfermagem no estado do Rio de Janeiro. O texto ainda precisa ser votado em segunda discussão pela Casa.

Normas

A medida prevê que as clínicas deverão contar com enfermeiro técnico responsável devidamente inscritos no conselho regional de sua jurisdição de atuação, bem como com a emissão da Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT), conforme determinado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Essas clínicas só poderão funcionar após cumprirem todas as exigências estabelecidas por lei ou pelos órgãos competentes.

Exigências

Os consultórios de enfermagem deverão contar com área física mínima adequada para consulta e ambiente de apoio, de acordo com as normas em vigor. Os estabelecimentos terão 180 dias, após a publicação da norma em Diário Oficial, para se adequarem à medida.

Cuidados

“Por tratar-se de uma área de atuação profissional que ainda não dispõe de uma lei em nosso estado claramente definida, ressaltamos a necessidade de um olhar bastante apurado e crítico sobre as atividades a serem praticadas nestes consultórios, de modo que a enfermagem e os enfermeiros possam continuar o processo de expansão da atuação profissional, sem deixar de lado o zelo pelos princípios da ética e das regras que explicitam seus direitos, deveres, responsabilidades e proibições”, justificou a autora do projeto.

Emendas

A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realiza reunião semipresencial, nesta quinta-feira (08/12), para analisar as emendas apresentadas pelos parlamentares ao Plano Plurianual 2020-2023 e ao Projeto de Lei Orçamentária Anual do próximo ano. A reunião será realizada, às 13h, na sala 1809 do Edifício Lúcio Costa, sede da Alerj, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube Alerj Digital.

Importante

“Avaliar as emendas que foram apresentadas pelos deputados e que podem ser aproveitadas é um papel muito importante da Comissão de Orçamento”, explicou o presidente da Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella (União).