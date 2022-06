Nelson Gonçalves se reúne com prefeito de Itatiaia

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 18:16 horas

O ex-deputado estadual Nelson Gonçalves participou de reunião com o prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, e o deputado federal Hugo Leal (PSD).

No encontro foram discutidos investimentos para o município, uma localidade de grande importância para o Sul Fluminense, em especial, o turismo.

Hugo Leal vem destinando inúmeros recursos, através de emendas orçamentárias, para a região.

Os mais recentes destinam verbas para compra de ambulância para atender o bairro Santa Cruz, além de verbas para a saúde pública de Volta Redonda.

Festival

O Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, um dos eventos culturais mais tradicionais de Angra dos Reis, está de volta em formato presencial. As inscrições para participar vão até domingo, 12 de junho, e podem ser feitas no site www.angra.rj.gov.br. A 19ª edição do evento acontece na Vila do Abraão, de 8 a 10 de julho. No total, serão distribuídos R$18 mil em premiação.

Seleção

As canções selecionadas serão divulgadas no dia 20 de junho, no site da Prefeitura. Além das apresentações dos músicos concorrentes, estão confirmados os shows das bandas Blitz e Sereno, no dia 8; a cantora Vanessa da Mata, no dia 9; e o grupo Violada Caiçara, no dia 10. As apresentações acontecerão na parte da noite em palco montado próximo ao Cais das Barcas.

Atrações

– O público estava ansioso pela volta do festival. As belezas da região precisam ser divulgadas e as pessoas precisam desenvolver maior conscientização ecológica. Para mim, o final de semana do festival é um momento único. De dia, o turista pode aproveitar as praias, as cachoeiras e os passeios de barco. Na parte da tarde, pode experimentar a excelente gastronomia local e conhecer o artesanato caiçara. À noite, pode aproveitar do aconchego das pousadas e hostels, dar um pulinho nos bares e depois ir para o festival curtir o máximo que puder – frisou Marcela Ribas, angrense apaixonada pelo festival.

Objetivo

O 19º Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, organizado pela Secretaria de Eventos, tem como objetivo apresentar músicas inéditas de artistas de todo o país ao público e incentivar o interesse cultural por artistas independentes em ascensão em suas carreiras. O fomento à economia turística e à conscientização ambiental também se fazem presentes entre as conquistas que se desejam alcançar com a realização do evento.

Honrado

– Estar na Vila do Abraão novamente para tocar em um festival gigante como esse, em que muitos artistas consagrados da música brasileira já tocaram, é uma grande honra para a banda Sereno. Para quem é compositor, é uma ótima oportunidade para mostrar seu trabalho, alcançar mais pessoas, ser mais reconhecido e dar um gás em sua carreira, pois o valor de premiação é muito bom e com ele o artista pode investir mais em sua profissão – comentou Rafael Bitencourt, baterista da banda Sereno.

Frente

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) instalou, nesta quinta-feira (09/06), a Frente Parlamentar de Combate à Violência Obstétrica, com o objetivo de ampliar as possibilidades de ações para evitar a mortalidade materna. A Frente será presidida pela deputada Monica Francisco (PSol) e terá as deputadas Martha Rocha (PDT), Enfermeira Rejane (PCdoB), Tia Ju (Rep), Zeidan (PT), Renata Souza (PSol) e o deputado Carlos Minc (PSB) como integrantes do colegiado.

Objetivo

Segundo a deputada Monica, 70% das pessoas que sofrem violência obstétrica são negras. “A importância desta Frente é tirar da invisibilidade a morte de mulheres, principalmente de mulheres negras e jovens periféricas, que fazem parte de uma população vulnerável. O objetivo é denunciar que o Poder Público não vem efetivando as políticas e protocolos que já existem no Sistema Único de Saúde, além de anunciar uma série de proposições, como a possibilidade de haver parto humanizado, do acompanhamento das doulas e familiares e que as mulheres sejam acompanhadas pela Unidade Básica de Saúde”, disse a parlamentar.