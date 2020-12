Neto confirma mais nomes na equipe

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 06:00 horas

O prefeito eleito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto (DEM), anunciou nesta terça-feira (29) mais nomes que vão compor sua equipe de governo a partir de 2021.

***

Carlos Macedo é o novo Secretário Municipal de Governo e Cláudio Franco foi escolhido para ser o Secretário Municipal de Administração.

***

Já o Controlador Geral do Município será Gustavo Corrêa e Rubens Siqueira é o novo coordenador da Defesa Civil do município.

***

O ex-vereador, José Martins de Assis, conhecido como “Tigrão”, vai comandar o Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda).

O inspetor da Guarda Municipal João Batista passará a comandar a corporação.

Proeis

O prefeito eleito de Porto Real, Alexandre Serfiotis (PSD), reuniu-se com o secretário de Estado da Polícia Militar, comandante-geral coronel PM Rogério Figueredo de Lacerda, para pedir a implantação do Programa de Integração na Segurança (Proeis) na cidade.

A meta é ampliar o policiamento preventivo nas áreas urbanas. “O programa traz benefícios para todos da cidade, por isso, coloco o meu futuro governo à disposição da Secretaria de Estado de Polícia Militar para firmar esta parceria e melhorar a segurança pública na cidade”, defendeu, lembrando que o Proeis prevê a contratação de policiais militares nos seus dias de folga para aumentar a proteção em áreas previamente estudadas e programadas.

Desenvolvimento Econômico

O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nomeou Leonardo Soares como novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Ele assume a pasta no lugar de Nelson Furtado. Sua nomeação foi publicada em Diário Oficial ontem (29).

“Esta é uma secretaria estratégica para o futuro de nosso estado. Leonardo Soares terá como grande desafio fazer com que o Governo do Estado seja um importante catalisador de projetos inovadores, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento e a geração de emprego e renda para a nossa população. Aproveito para agradecer o trabalho realizado por Nelson Furtado à frente da secretaria”, disse Cláudio Castro.

Trabalhos

Diretor de Inovação na Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro (Fomenta Rio) até setembro de 2020, Leonardo Soares coordenou e implantou programas como Desafio COR, Smart City, Smart People e o LABGOV, para incubar até 144 startups por ano no Centro de Operações Rio. Soares foi professor na Cadeira de Políticas Públicas para Inovação na Fundação João Goulart e consultor da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo em temas relativos à sistemática de royalties e participações especiais.

Lei Aldir Blanc

Os candidatos aprovados no Edital de Chamada Pública SMC – n° 001/2020, referente à premiação de produção cultural da Lei Emergencial Aldir Blanc (Lei n°14.107, de 29 de junho de 2020), em Itatiaia, já estão sendo contemplados com o pagamento da gratificação desde o dia 28 de dezembro, e a previsão é de que todos recebam a verba até hoje, dia 30.

Verba

Quem já recebeu a verba deve enviar, até o dia 15 de janeiro, suas prestações de contas (contrapartida) para o e-mail (aldirblancitatiaia@gmail.com) e incluir no assunto o título do projeto e o nome do proponente. No relatório será necessária a inclusão de peças de divulgação, fotos e outros registros da produção cultural apresentada, bem como um link ou um arquivo em anexo para acesso ao material.

Também deverá ser inserida, em todas as peças de divulgação, a menção à Superintendência Municipal de Cultura e a Prefeitura Municipal de Itatiaia, com a chancela “APOIO”.

Lei

A Lei Emergencial Aldir Blanc (Lei n° 14.107, de 29 de junho de 2020), regulamentada pelo Decreto Federal n° 10.464, de 17 de agosto de 2020 e pelo Decreto Municipal n° 3.551, de 26 de outubro de 2020, consiste em ações destinadas ao setor cultural durante a pandemia da Covid-19. Entre elas está a premiação de produções culturais nas mais diversas áreas culturais, como música, literatura, artes visuais, audiovisual, dança, teatro, circo, moda, museus, cultura alimentar, expressões culturais populares (artesanato) e gestão cultural, que posteriormente serão apresentadas à população por meio das redes oficiais da prefeitura.

Chamada

A Chamada Pública foi voltada para pessoas físicas, maiores de 18 anos e pessoas jurídicas, domiciliadas em Itatiaia e com atuação comprovada na área cultural, há no mínimo dois anos. Ao todo foram 74 inscritos e 66 classificados no município.