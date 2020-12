Neto manifesta esperanças no TSE

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 16:57 horas

O ex-prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) se manifestou pelas redes sociais com esperança de que consiga reverter o indeferimento de sua candidatura e ser diplomado como prefeito de Volta Redonda, após conseguir mais de 57% dos votos válidos em 15 de novembro.

***

O TSE reverteu a inelegibilidade de Mailson Lima, recentemente eleito prefeito de Monteirópolis (AL). Ele teve uma condenação por improbidade administrativa no Tribunal de Justiça de Alagoas, mas ainda tem um recurso em andamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

***

O que anima Neto é que Mailson teve a inelegibilidade revertida porque a condenação atesta o dano ao erário, mas não vê provas sobre o enriquecimento ilícito do então prefeito.

***

O TRE de Alagoas, inclusive, reverteu a inelegibilidade de Maílson por esse motivo.

***

Ao saber da decisão, Neto declarou em suas redes sociais: “essas situações nem mesmo são mencionadas no nosso caso. Não fizemos nada de errado e os questionamentos são meramente administrativos”.

***

“Vocês votaram em uma pessoa de bem e por isso vamos assumir em janeiro. A Justiça tem de ser igual para todos e acreditamos muito que assim será.”

***

“Fiquem tranquilos, pois nossa cidade vai voltar a ter uma saúde digna, uma manutenção de qualidade e voltará a sorrir.”

Feijoada solidária

No próximo sábado (05/12), a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda está promovendo a sua feijoada, que este ano, será em sistema de Drive Thru.

Tradição

“A feijoada da APAE Volta Redonda é muito tradicional na cidade e sempre teve grandes apoiadores. O momento atual, nos obrigou a remodelar o formato, mas de maneira nenhuma desistir do evento”, argumentou Davi Tedesco, diretor de marketing da associação.

Horário

A Feijoada para viagem poderá ser retirada entre 12 às 15h, na própria sede da associação, com o menor contato físico possível com os voluntários.

Quantidade

Ao todo serão servidas 350 feijoadas, todas para viagem e os tickets podem ser adquiridos na APAE, que está localizada no bairro Sessenta e no Agridoce Hortifruti, no bairro Aterrado, ao preço de apenas R$15,00. Todos os insumos para o preparo da feijoada foram doados e só de carne, foram quase 100kg.

Dificuldades

“O ano foi difícil para todas as pessoas e com toda certeza, não foi diferente para a nossa associação. As despesas com folha de pagamento continuaram e agora vem o 13º salário e precisamos honrar com os nossos compromissos e principalmente com os profissionais que não nos abandonaram neste momento”, explica Dinaldo Oliveira, presidente da APAE Volta Redonda. Mesmo com a pandemia, as atividades não pararam e assim como as escolas regulares, a APAE Volta Redonda também manteve as tarefas de forma online com os assistidos.

Witzel

O Tribunal Especial Misto, formado por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores, que definirá o impeachment do governador afastado Wilson Witzel reúne-se novamente em sessão nesta sexta-feira (04), às 11h, no Tribunal de Justiça (TJ/RJ). O objetivo é deliberar sobre a produção de provas da defesa e da acusação, que serão analisadas primeiramente pelo relator do processo, deputado estadual Waldeck Carneiro.

Defesa

“O governador afastado apresentou sua defesa e agora teremos uma nova rodada com a aprovação do calendário de instrução do processo, ou seja, a sequência das testemunhas que serão ouvidas e o conjunto de outras provas que poderão ser produzidas no transcurso do processo”, declarou o relator, deputado estadual Waldeck Carneiro.

Pedido

Segundo o parlamentar, a defesa pediu provas documentais suplementares, produção de provas testemunhais, provas periciais – tanto contábil quanto de engenharia -, assim como a acusação, que solicitou também provas testemunhais: “Meu trabalho é fazer uma primeira análise destes pedidos de produção de provas, que é o objetivo específico desta próxima reunião, levar meu parecer e o Tribunal Misto vai examinar, eventualmente acompanhar ou modificar, a minha decisão. É uma fase de instrução para que o Tribunal, ouvindo as testemunhas e levando em conta outras provas, possa formar o juízo mais preciso possível em relação a este processo”, afirmou Waldeck.