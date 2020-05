Nissan permanece fechada

Matéria publicada em 21 de maio de 2020, 20:51 horas

O vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Renato Soares, afirmou que a fábrica da Nissan em Resende vai permanecer parada.

***

Ele disse que a empresa não deve retomar as atividades antes do dia 25 de junho.

***

Em notícia publicada em 20 de maio, o DIÁRIO DO VALE informou que a empresa “ainda vai confirmar se retomará a produção de veículos na fábrica de Resende (RJ)”

Núcleo

Durante todo este período de crise sanitária em que, segundo especialistas da área da Saúde, o Brasil desponta como epicentro do Covid-19, os vereadores da Câmara Municipal de Resende têm trabalhado intensamente, apresentando e aprovando propostas que busquem diminuir os impactos da pandemia no município. Uma delas é a indicação número 207/20, que tem como autores o presidente da Casa, o vereador Edson Peroba (Cidadania), e o vereador Tisga (DEM). A mensagem solicita à Prefeitura a implantação de um núcleo de enfrentamento ao vírus na região da Grande Alegria, a de maior índice habitacional de Resende, onde moram cerca de 50 mil pessoas.

Sugestão

O local sugerido, conforme informou Peroba, é o espaço remanescente do antigo Parque Primatoya, localizado entre os conjuntos habitacionais Jardim Primavera e Toyota.

– Inclusive, para esta propriedade havia sido destinada emenda parlamentar visando a sua reforma, a fim de transformá-la em sede administrativa da Região Acesso Oeste. Isto porque, estando mais próximo da população, facilitaria ao Executivo conhecer as demandas locais com maior rapidez, e tomar as providências consideradas prioritárias. No entanto, devido a uma série de contratempos enfrentados pelo Município, incluindo as fortes chuvas de 2019, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras, não conseguiu efetivar o projeto – analisou o presidente.

Alcance

Tisga classifica a indicação como de grande alcance social. “Diante da pandemia do coronavírus, em que diversas ações da Prefeitura estão sendo tomadas para minimizar sua disseminação, entendo que é necessário a reutilização deste espaço ocioso, como ferramenta de trabalho nas ações de combate a este grande mal, motivo de muita preocupação por parte da população’, acrescentou.

Máscaras

A Prefeitura de Resende, através de uma parceria entre a Defesa Civil, Fiscalização de Postura e Guarda Municipal, realiza periodicamente uma campanha de conscientização para o uso de máscaras. Na última quarta-feira, dia 20, os agentes estiveram em locais de Resende, que possam ter mais pessoas como: supermercados, mercearia, padarias, restaurantes e postos de saúde.

Bairros

Os agentes passaram por bairros como Fazenda da Barra I, II e III, Paraíso, Parque Embaixador, Região Central e Região da Grande Alegria. Nestas abordagens, os agentes da Defesa Civil, Guarda Municipal e Postura reforçam o uso das máscaras, o distanciamento social e também a evitar aglomerações no ambiente interno.

Cartazes

Além disso, a campanha também busca conscientizar os proprietários dos estabelecimentos a colocar cartazes para a obrigação do uso de máscaras como também a higienização das mãos. O diretor da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano da Silva destaca a importância dessa campanha.

Conscientização

As ações de conscientização vão ser realizadas para que a população se proteja ainda mais e ajuda no combate ao coronavírus no município. A Defesa Civil de Resende realizará a campanha uma vez por semana e também acompanhará a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos no trabalho de pessoas em situação de rua, conforme o decreto estadual n°46.966.

Periodicidade

As diligências acontecerão uma vez por semana, onde a Defesa Civil será acionada para acompanhar a abordagem e conscientização desta população, oferecendo todo o auxílio necessário para as pessoas que se encontram em situação de rua.