Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 22:45 horas

Os voltarredondenses e moradores de municípios vizinhos agora podem comprar apartamentos no shopping. Uma construtora da região vai realizar o “O Feirão Feliz Apê Novo em sua loja no Park Sul, com entrada pelo Acesso A (próxima ao Supermercado). Serão oferecidas condições especiais como entrada parcelada e muitas outras facilidades, além de presentes especiais da Roleta Premiada para aqueles que realizarem a aquisição. Com renda a partir de R$1600 já é possível adquirir, inclusive por meio do complemento de renda com até 2 pessoas. A operação está sujeita à análise de crédito pelo agente financeiro. Estarão disponíveis todas as unidades, em obras aceleradas ou prontos para morar.

Dinheiro em caixa

O prefeito Bruno de Souza (MDB) informou nesta quinta-feira, 09 de janeiro, que o Município de Quatis acaba de receber mais R$ 1 milhão em recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A liberação foi determinada pelo governador Wilson Witzel (PSC). Os recursos liberados serão aplicados no pagamento de despesas da Secretaria Municipal de Saúde, sendo que a verba autorizada pode ser utilizada tanto em salários do funcionalismo, quanto no pagamento de outras despesas relacionadas aos serviços de atendimento médico prestado aos moradores.

Destinação

De acordo com o prefeito, os recursos destinados a Quatis fazem parte do montante de verbas autorizado para reforçar a disponibilidade de 72 cidades fluminenses, cujo total se aproxima de R$ 340 milhões. A liberação destes recursos tinha sido anunciada pelo próprio governador Wilson Witzel, durante uma cerimônia realizada em dezembro, no Palácio Guanabara, que contou com as presenças de Bruno de Souza e prefeitos ou representantes das outras cidades contempladas. A solenidade teve ainda as participações do vice-governador Cláudio Vieira (PSC) e do secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, além dos deputados Alexandre Serfiotis (PSD), Gustavo Tutuca (MDB) e Marcelo Cabeleireiro (DC), o primeiro, federal, e os outros dois, estaduais.

Definição

No caso da verba de R$ 1 milhão, que já foi depositada em favor da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Quatis, a pasta já está trabalhando com o objetivo de definir os gastos nos quais os recursos serão aplicados. Para o prefeito Bruno de Souza, “o governador do Estado honrou mais uma vez seu compromisso junto ao Município de Quatis, demonstrando concretamente sua determinação em ajudar a prefeitura nas ações realizadas visando garantir os serviços essenciais à população”.

Próximos recursos

Nos próximos meses, segundo o prefeito Bruno de Souza, a Prefeitura de Quatis vai ser contemplada com mais recursos estaduais para investimentos na saúde, desta vez mediante o termo de cooperação técnica já assinado entre o Município e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O valor a ser liberado ainda vai ser definido, mas a nova remessa de recursos será aplicada na compra de novos equipamentos e em serviços de melhorias nas instalações físicas de algumas unidades médicas da cidade. Em breve, a prefeitura encaminhará os projetos técnicos ao Governo do Estado, informando os serviços planejados e a compra de equipamentos propostas.

Agradece

“Publicamente, em nome da população de Quatis, faço mais uma vez um agradecimento ao governador Wilson Witzel, ao vice-governador Cláudio Vieira, ao secretário estadual de Saúde, Edmar Santos por mais estas ações reais de comprometimento com a eficiência dos serviços públicos em nosso Município. Desde quando tomou posse, em janeiro do ano passado, o governador tem demonstrado sua preocupação em trabalhar de mãos dadas com as prefeituras, independente de posições políticas ou partidárias dos gestores que estão à frente dos municípios”, concluiu Bruno de Souza, ressaltando que os seus agradecimentos são extensivos aos deputados Alexandre Serfiotis, Tutuca e Marcelo Cabeleireiro.