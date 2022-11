Nova coluna - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de novembro de 2022, 17:58 horas

Jornalista com reconhecimento nacional e de larga experiência no esporte, Álvaro Oliveira Filho passa, a partir desta sexta-feira, a assinar uma coluna que trata do esporte, em especial o futebol.

Já na sua estreia fala sobre a atuação do time do Brasil contra a Sérvia e passa a limpo tudo o que está acontecendo na Copa do Mundo do Catar.

Álvaro atuou de 1987 a 2000, como Repórter e Subeditor de Esportes de O Globo.

Em 2000 assumiu a editoria executiva do diário esportivo Lance!

De 2002 até a 2010 foi Gerente de Esportes e de Jornalismo até de 2016, em O Globo.

Foi comentarista esportivo da CBN e Rádio Globo entre os anos de 2005 até 2018.

Visita

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu, na manhã dessa quinta-feira, 24, o atleta de futebol de cegos, Rafael Eleutério. O jogador estava acompanhado do secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, e vai representar a cidade em uma competição realizada no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, em São Paulo. Rafael vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos pela Asdefipel/RS (Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas). Ele vai ser o único atleta do Sul Fluminense a disputar a competição.

Torcida

Neto parabenizou o atleta pela trajetória e desejou boa sorte na competição. “Parabéns pela carreira, boa sorte no novo desafio e bons jogos. É uma honra ter você representando Volta Redonda e pode ter certeza que você é um orgulho para a nossa cidade”, disse o prefeito.

Projeto

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, comentou o projeto de criar um time de futebol de cegos em Volta Redonda. “Rafael vai representar nossa cidade e nosso objetivo é criar um time também em Volta Redonda. Hoje ele está indo nos representar em outro estado e amanhã a ideia é ter isso aqui em nossa cidade. É importante para inclusão mostrar que eles também são capazes de jogar bola e fazer bonito”, salientou Washington.

Carreira

Rafael comentou sobre a competição, frisou a importância da visita e falou um pouco sobre sua carreira. “Surgiu o convite, vou estar lá participando como único atleta do Sul Fluminense e vai ser bacana demais. Não é o primeiro campeonato que eu participo, já disputei o mesmo campeonato por Volta Redonda, tivemos aqui na cidade, por duas vezes, um time da modalidade. Tenho essa trajetória, já estive em várias equipes, essa visita agora ao prefeito é importante, vamos continuar trabalhando para ter esse time aqui novamente”, afirmou.

Homenagem

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em plenário nesta quinta-feira (24/11) a concessão da Medalha Tiradentes, maior honraria desta Casa Legislativa, e o respectivo diploma Post Mortem, à ex-jogadora de vôlei e treinadora Maria Isabel Barroso Salgado Alencar, mais conhecida como Isabel do Vôlei, que faleceu no último dia 16.

Projeto

A iniciativa é fruto de projeto de resolução do deputado estadual Max Lemos. “Isabel deu ao Brasil, e principalmente ao Rio de Janeiro, onde nasceu e começou sua vida de atleta, as maiores alegrias, tanto como jogadora de vôlei quanto treinadora. Uma atleta que levou com orgulho o nome do Brasil para as disputas internacionais, e que sempre lutou para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Por isso, nada mais justa essa homenagem”, explicou Max Lemos.

Cobrança incômoda

Empresas de televisão por assinatura podem ser proibidas de enviar cobranças ou outros avisos por meio de mensagens na tela da televisão. É o que estabelece o Projeto de Lei 1.703/16, do deputado Marcos Muller (União), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quinta-feira (24/11), em redação final. O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Outros meios

De acordo com a proposta, as empresas deverão adotar outras formas para enviar os comunicados de cobrança, como por exemplo, um canal do assinante. As empresas que descumprirem a norma poderão sofrer penalidades previstas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Executivo deverá regulamentar o texto através de decreto.

Justifica

O deputado afirma que as empresas têm outras formas de notificar seus assinantes de possíveis e eventuais pendências. “Muitos assinantes se sentem constrangidos com a quantidade de mensagens que são enviadas. Além de atrapalhar as programações, é uma forma de coagir o consumidor a entrar em contato com a operadora para se ver livre das mensagens enviadas que aparecem a todo instante”, disse.