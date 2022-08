Novas ligações

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 18:30 horas

As obras do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda avançaram nesta semana. As equipes da empresa Metropolitana iniciaram o trabalho de bate-estaca na construção do viaduto que vai ligar o bairro Jardim Amália (BR-393), próximo ao antigo restaurante Casarão, até o Fórum, no Aterrado.

O objetivo da obra é facilitar a passagem de caminhões e outros veículos que vêm da Rodovia Lúcio Meira (BR-393).

Já foram cravadas 10 estacas metálicas na Avenida Integração, ao lado da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), para a construção do viaduto, que passará sobre uma parte da área da CSN, pela própria Avenida Integração, MRS Logística, saindo para a BR-393.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), o objetivo do viaduto é restringir o acesso ao Aterrado para veículos pesados que transportam combustíveis, evitando a circulação desse tipo de carga e melhorando o fluxo de veículos na região central do bairro.

“A população já está notando as novas calçadas, a nova iluminação de LED, e essas grandes obras demandam um tempo maior, mas garanto que vão transformar o jeito de ir e vir em nossa cidade. Esse importante investimento do Governo do Estado em nossa cidade é um marco e deixará um enorme legado para o povo de Volta Redonda”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Obras integradas

O viaduto Jardim Amália-Aterrado vai sair justamente no trecho do Aterrado em que está sendo feita a nova ponte de 418 metros que vai até o Aero Clube, chegando até a Radial Leste. Sendo uma das maiores obras previstas no plano de Mobilidade Urbana, a intervenção vai agilizar a chegada ao Fórum da cidade e à Universidade Federal Fluminense (UFF).

Alça

Também segue em andamento a construção da alça do Viaduto Heitor Leite Franco, que vai dar opção para que os motoristas vindos da Colina em direção ao Aterrado desçam pela Rua do Canal, em frente à Funerária Municipal.

Niterói

Um viaduto também será construído na Avenida Nossa Senhora do Amparo, ligando diretamente os carros vindos do bairro Niterói ao Retiro, sem a necessidade de passar pelos canteiros que ficam em frente ao batalhão da Polícia Militar.

CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para investigar a dívida pública do estado do Rio com a União, avaliada em R$ 184 bilhões, será prorrogada. O prazo, que terminaria esta semana, foi estendido em mais 30 dias. A determinação está no Requerimento 250/22 aprovado, em discussão única, nesta terça-feira (09/08).

Composição

A CPI é presidida pelo deputado Luiz Paulo (PSD). Também fazem parte do grupo a vice-presidente, deputada Martha Rocha (PDT), e os parlamentares Dani Monteiro (PSol), Waldeck Carneiro (PSB), Rodrigo Amorim (PTB), Márcio Gualberto (PL) e Márcio Canella (União).

Varíola dos macacos

A Prefeitura de Resende segue ouvindo e se atualizando junto à Secretaria do Estado de Saúde e ao Ministério da Saúde sobre a “Varíola dos Macacos”. As frentes emitem recomendações e um protocolo que deve ser aderido no município para combater o crescimento e a proliferação da doença.

Protocolo

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto, a gestão municipal recebeu um protocolo que recomenda o uso de máscaras principalmente para gestantes, puérperas e lactantes. Essa recomendação é ainda maior em ambientes com indivíduos potencialmente contaminados com o vírus.

Tratamentos

Atualmente, agindo de forma preventiva, o município realiza treinamentos para os profissionais de saúde, que são a linha de frente diante dos primeiros cuidados com infectados. Todas as recomendações do Ministério da Saúde são encaminhadas para os hospitais e unidades de saúde de referência do município, fazendo com que os profissionais da saúde estejam atentos à doença.

Situação

Até o momento, Resende notificou três suspeitas da doença, que foram prontamente investigadas. Dois casos já foram descartados e um continua aguardando resultado.