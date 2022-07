Novo secretário de Obras

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 18:02 horas

Cristiano Manhães assumiu, nesta semana, a Secretaria de Obras da Prefeitura de Angra dos Reis.

***

De Volta Redonda, formou-se em arquitetura, é pós-graduado em Engenharia de Segurança e possui mestrado em Engenharia de Materiais.

***

O novo secretário trabalhou por 10 anos na indústria da construção civil e atuou em obras de saneamento e infraestrutura. Em 2007, trabalhou na Secretaria de Obras de Angra nas áreas de edificações e infraestrutura e desde 2019 desenvolve nesta pasta projetos, obras e fiscalizações.

Roda de conversa

O Deputado Estadual Noel de Carvalho realiza neste sábado (16), em Resende, uma roda de conversa pública, às 10h, na Praça Dr. Oliveira Botelho. A intenção é avaliar e prestar contas dos últimos meses de mandato. “Quero ouvir a população, ouvir as demandas locais, e comunicar o que temos feito durante nosso mandato”, disse.

Cras Móvel

A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, levou nesta semana diversos serviços aos moradores do quilombo Santa Rita do Bracuí. A ação foi através do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na modalidade móvel. Na região vivem mais de 100 pessoas remanescentes dos escravos que viviam na fazenda Bracuí e que são referência no município das tradições africanas.

Móvel

O Cras Móvel se trata de um veículo tipo “minibus” que leva uma equipe técnica da área social até as comunidades de acesso mais remoto como Aldeia Guarani Sapukai e o Quilombo de Santa Rita do Bracuí, duas comunidades tradicionais situadas em áreas distantes do Cras do Bracuí, que é o equipamento que referencia o atendimento a essas duas populações específicas.

Serviços

Foram ofertados serviços como o atendimento do Cadastro Único, Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), benefícios socioassistenciais, além de diversas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O Cras Móvel permite ainda, ações na área da Segurança Alimentar e Nutricional e auxiliará nas campanhas de mobilização e divulgação. O projeto também visa fortalecer a interface com as demais políticas públicas como saúde, educação, pesca, esporte, cultura e estreitar vínculos com entidades privadas e associações de moradores locais.

Dublagem e legendagem

O Projeto de Lei 1376/22 determina que as dublagens e legendagens de obras audiovisuais ofertadas comercialmente no Brasil sejam realizadas por empresas sediadas no Brasil e por profissionais com residência no Brasil. Pela proposta em análise na Câmara dos Deputados, a medida valerá para obras exibidas em salas de cinema, programações de televisão aberta e por assinatura, aplicações de internet e quaisquer outras plataformas de exibição. As empresas responsáveis pelas dublagens e legendagens deverão ter operação estruturada no Brasil, na forma da regulamentação.

Atividades

Autor da proposta, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) ressalta que, nesse segmento, as atividades têm sido maciçamente dominadas por profissionais que atuam no exterior, afetando de forma direta a indústria nacional. “Os serviços de dublagem e legendagem realizados no exterior não são submetidos às rigorosas obrigações regulatórias e tributárias impostas à indústria local, o que os habilita a praticarem preços inferiores aos cobrados pelas casas de dublagem em operação no país”, explica.

Sanções

De acordo com o texto, as empresas que exibirem ou ofertarem obras em desacordo com a medida estarão sujeitas às sanções, em conjunto ou isoladamente. Em caso de reincidência na infração, o valor da multa aplicada será dobrado. A obrigação não se aplicará às obras já disponibilizadas ou finalizadas até a data de início da vigência da lei, caso aprovada.

Tramitação

A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).