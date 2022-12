Novos ares - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2022, 08:49 horas

O jornalista Aurélio Paiva, que foi presidente do DIÁRIO DO VALE de 1992 a novembro de 2022, assumiu nesta segunda-feira, (19), a coordenadoria de Comunicação da CSN Siderurgia.

***

O jornalista será responsável pelo relacionamento institucional da Companhia com a imprensa.

Homenagem

O radialista Tio Mica anunciou, durante a entrevista coletiva concedida pelo presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Sidney Dinho, que vai “pendurar o microfone”. Aos 80 anos, após décadas dedicadas ao rádio e à TV da região, ele vai descansar. A informação fez com que Dinho, acompanhado pelos profissionais de Imprensa presentes, aplaudisse o veterano comunicador

Recesso

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro funcionará, em regime de plantão, a partir desta terça-feira, dia 20 de dezembro, ao dia 6 de janeiro de 2023. Neste período, o TJRJ receberá pedidos de urgência, como autorização para viagem de crianças e adolescentes; alvará de sepultamento; busca e apreensão de menores; internações em hospitais; mandados de prisões; casos de violência doméstica e familiar e alvará de soltura e habeas corpus, entre outros, que necessitam de uma resposta imediata do Poder Judiciário estadual. Os requerimentos deverão ser realizados pelo meio eletrônico, através do portal do Poder Judiciário do Estado do Rio Janeiro.

Auxilio mantido

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu petição apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade, no Mandado de Injunção (MI) 7300, para determinar que os recursos destinados ao pagamento de benefícios para garantir uma renda mínima aos brasileiros podem ser custeados pelo espaço fiscal aberto com os precatórios não pagos (e o que eventualmente faltar, por crédito extraordinário).

Risco

Na petição, o partido afirmou que a política pública implementada por meio do Auxílio Brasil estaria na iminência de sofrer drástica redução porque o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o próximo exercício (PLOA 2023), ainda não aprovado, traz previsão para seu o custeio em montante que representaria corte de 33% no valor do benefício em 2023. Apontou também descumprimento de decisão tomada no MI, na qual o ministro Gilmar Mendes ressaltou que o combate à pobreza e a assistência aos desamparados são mandamentos constitucionais expressos nas normas contidas nos artigos 3º, 6º e 23 da Constituição Federal.

Acordo

A Advocacia-Geral da União (AGU) e a Controladoria-Geral da União (CGU) assinaram nesta segunda-feira (19/12) acordo de leniência com a empresa Keppel Offshore & Marine. A empresa colaboradora buscou a AGU e a CGU para negociação de acordo de leniência relacionado ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos por meio de um ex-consultor da empresa no Brasil, entre os anos de 2001 e 2014, realizados, em sua grande maioria, no âmbito de contratações junto à Petrobras.

Colaboração

O acordo de leniência está inserido no contexto de colaboração global, firmada em 2017 com o Ministério Público Federal e com autoridades dos Estados Unidos e Singapura, relacionada aos mesmos fatos. O valor total do acordo de leniência é de R$ 1.223.657.710,19, dos quais R$ 880.086.254,93 já foram pagos em decorrência dos acordos celebrados anteriormente, cabendo à empresa o pagamento de R$ 343.571.455,25, que será destinado aos cofres públicos da União e da Petrobras em até 30 dias após a sua assinatura.

Compromisso

Além da colaboração com as informações que detém sobre os atos ilícitos, a companhia se comprometeu a manter a colaboração com as investigações e a aperfeiçoar seu programa de integridade.