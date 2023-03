Olho no cofre - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de março de 2023, 07:46 horas

Os especialistas reunidos no 7º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) conversaram sobre os impactos da reforma tributária.

Para eles, a reforma será fundamental para o crescimento de todo o país.

O novo modelo em discussão no Congresso Nacional busca simplificar o sistema, reduzir a carga de impostos e aumentar a arrecadação.

Eles também defendem a criação de um fundo de compensação de perdas de estados e municípios, assim como a mudança de tributação do ICMS da origem para o destino.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Rodrigo Bacellar (PL), participou, na manhã desta sexta-feira (03/03), de um debate sobre a Reforma Tributária em discussão no Congresso Nacional. A mesa “Construindo a Reforma Necessária” fez parte do segundo dia do 7º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), realizado no Centro Cultural da Faculdade Getúlio Vargas (FGV-RJ), no Rio.

O deputado afirmou que o Brasil vive um momento de união entre os entes federativos, o que é propício para construção da reforma tributária. “Nós precisamos de menos guerra fiscal e mais cooperação entre os entes federativos. A gente sabe que de nada adianta um esforço conjunto de acadêmicos e operadores para fazer essa reforma que o Brasil tanto precisa se não há equilíbrio e encontro por parte do Congresso Nacional”, comentou Bacellar.

Ele ainda defendeu a implementação de mecanismos na reforma tributária que aliviem a dívida pública dos estados, que, segundo pontuou, só aumenta de forma assustadora. “A gente precisa pensar em atrelar isso a essa reforma, seja através da criação de um grande Refis ou acabando com a metodologia do ‘juros por juros’”, observou. “Isso faz com que o estado nunca consiga sanar suas dívidas e implica diretamente no desenvolvimento da sociedade e da economia”, acrescentou.

A Câmara Municipal de Barra Mansa concede na sessão desta terça-feira (7) o título de Cidadão Barra-mansense ao presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Janeiro (Fecomércio RJ), Antônio Florêncio de Queiroz Júnior. A indicação é da vereadora Luciana Alves.

O artista plástico Carlos Rodrigues expõe suas xilogravuras a partir deste sábado (04) no Centro Cultural Visconde de Mauá. A exposição ‘Além da Imaginação’ tem curadoria de João Bosco Millen e estará aberta ao público até o dia 02 de abril, das 11h às 17h.

Em um cenário de crise global, em que o endividamento no Brasil alcançou o maior nível histórico, atingindo os 77,9%, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o brasileiro está ainda com mais dificuldade para colocar as contas em dia. O último levantamento da Serasa aponta 69,43 milhões de pessoas com nome restrito entrando em 2023.

Um estudo revelou que o número de famílias endividadas no Rio de Janeiro chega a 88%. Analisando a evolução do endividamento das famílias entre 2010 e 2022, é possível notar que a capital carioca foi uma das cidades que mais deram um salto nesse sentido, com 27 p.p.

O Dia Mundial da Eficiência Energética é comemorado no próximo domingo (5) e é um dos temas mais relevantes para a Enel Brasil. Em 2022, a Enel Distribuição Rio investiu R$ 21,1 milhões na realização de projetos de eficiência energética na sua área de concessão. A distribuidora do grupo atua com o desenvolvimento de uma série de iniciativas para promover o consumo consciente e sustentável da energia.

Os projetos realizados pela Enel e financiados com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), beneficiaram 168.614 pessoas e proporcionaram uma economia no consumo de energia estimada em 14.890,86 MWh/ano, o suficiente para abastecer mensalmente cerca de 7,3 mil residências no período de um ano.

No período em questão, para beneficiar a população, a concessionária substituiu 69 mil lâmpadas antigas por modelos em LED, mais duráveis e eficientes, e promoveu a troca de 1,5 mil geladeiras antigas por modelos mais modernos e econômicos com selo Procel de eficiência.