Operadoras poderão ser obrigadas a denunciar fraudes à polícia no RJ

As operadoras de telecomunicações que operam no estado do Rio poderão ser obrigadas a notificar as autoridades policiais competentes sobre a utilização de números de telefone, dados cadastrais e perfis associados a fraudes e golpes. O aviso deve ser feito assim que as empresas souberem sobre o uso indevido das informações dos consumidores. A iniciativa está estabelecida no PL Nº 5046/2025, de autoria do deputado Thiago Rangel (PMB).

Um levantamento da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor (ADDP) revelou que, em 2024, o número de golpes digitais registrou um aumento de 45% em relação ao ano anterior, totalizando cerca de 5 milhões de fraudes no país.

“Esses criminosos utilizam indevidamente informações pessoais para enganar suas vítimas, o que resulta em danos financeiros e emocionais, muitas vezes, irreversíveis. Por isso, é essencial que sejam adotadas medidas mais eficazes e estratégias mais firmes para combater essas práticas”, declarou Rangel.

Pela proposta, a Secretaria de Estado de Polícia Civil deverá ter um canal exclusivo para o recebimento de denúncias encaminhadas por operadoras de telecomunicações e instituições financeiras, concentrando informações sobre números e perfis utilizados na prática dos crimes. Além disso, caso a Secretaria tenha ciência sobre as linhas telefônicas envolvidas em práticas ilícitas, deverá informar as operadoras, que deverão determinar o bloqueio imediato da linha e acionar os órgãos competentes para a adoção das medidas cabíveis. O Projeto já está tramitando na Alerj e será analisado pelas Comissões da Casa.

Angraprev

A Prefeitura de Angra dos Reis anunciou Carlos Renato Pereira Gonçalves como novo presidente do Angraprev. Servidor desde 1986, ele já foi secretário de Administração em três gestões e participou da criação do PCCR e do vale-alimentação. Renato também foi gestor do Fundo Municipal entre 2006 e 2008. Atuou na transformação do fundo em autarquia e foi o primeiro presidente do Angraprev, entre 2009 e 2010. Agora, retorna ao comando da instituição com ampla experiência na área.

Dra. Deolane

O ministro André Mendonça (STF) manteve sua decisão que impediu o depoimento da influenciadora Deolane Bezerra na CPI das Bets, alegando que ela é investigada pela polícia e não pode ser tratada como testemunha. A CPI recorreu, mas Mendonça reafirmou seu voto, citando o direito de não autoincriminação. Faltam os votos de outros ministros, com julgamento terminando nesta terça-feira (15). Deolane é alvo da Operação Integration, sob suspeita de lavagem de dinheiro em apostas ilegais, o que ela nega. Anteriormente, Mendonça já havia barrado seu depoimento em outra CPI.

Vulneráveis I

O Ministério Público Federal (MPF) criou este mês o Fórum Permanente por Direitos da População em Situação de Rua no Rio de Janeiro. A iniciativa reúne órgãos como as Defensorias Públicas e entidades da sociedade civil para buscar soluções concretas para essa população vulnerável. O objetivo é promover articulação contínua e integrada entre os participantes, enfrentando problemas como habitação, trabalho, saúde mental e atendimento em situações climáticas extremas.

Vulneráveis II

Dados do IPEA indicam que o Brasil tinha mais de 280 mil pessoas em situação de rua em 2023, sendo mais de 7 mil no RJ, segundo estimativas. O grupo criticou o Projeto de Lei nº 47/2025, que propõe internação compulsória, e pretende elaborar uma nota técnica contrária. Também discutiu a implantação do programa federal Ruas Visíveis na capital. Foi agendada reunião com a Secretaria Municipal de Assistência Social para 28 de abril. A Defensoria da União poderá acionar o STF por omissão da prefeitura. A próxima reunião do Fórum será em 15 de maio.

Gêmeos

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou projeto que garante proteção integral a gestantes de gravidez múltipla e seus bebês no SUS. O texto assegura pré-natal especializado, apoio psicológico, atendimento com profissionais capacitados e acompanhamento domiciliar. Também prevê direito a acompanhante durante internação. A relatora Juliana Cardoso ajustou o projeto original para adequá-lo à realidade dos serviços públicos. A proposta ainda passará por outras comissões antes de seguir para votação na Câmara e no Senado.

Pejotização

O ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu nesta segunda-feira (14) todos os processos que tratam da legalidade da “pejotização” no país, até que a Corte julgue um caso com repercussão geral sobre o tema. A medida busca uniformizar o entendimento judicial sobre a contratação de trabalhadores como pessoa jurídica, prática criticada pela Justiça do Trabalho. O STF já reconheceu a terceirização irrestrita como constitucional, e vê a pejotização como parte dessa modernização das relações de trabalho. O caso paradigmático envolve um corretor de seguros, mas o julgamento abrangerá várias categorias profissionais. Ainda não há data definida para o julgamento no plenário.

Saúde mental

Em trâmite na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 4479/24 propõe que empresas com mais de 50 funcionários adotem medidas para promover a saúde mental no ambiente de trabalho. A proposta inclui sessões psicológicas mensais gratuitas, campanhas de conscientização, flexibilização de jornada e canais confidenciais para denúncias. Também prevê treinamentos para gestores e protocolos de resposta a crises psicológicas. O descumprimento poderá gerar penalidades como advertência, multa e perda de incentivos fiscais. O projeto será analisado por comissões da Câmara antes de seguir para o Senado.

Reciprocidade

A Lei da Reciprocidade Comercial, que entrou em vigor nesta segunda-feira (14), autoriza o Brasil a retaliar países ou blocos que adotem barreiras comerciais unilaterais contra produtos brasileiros. A norma visa proteger a competitividade nacional, especialmente diante de tarifas impostas pelos EUA, como as de 10% para produtos em geral e 25% para aço e alumínio. O presidente Lula defendeu o uso de negociações e ações na OMC antes de retaliações. A lei permite à Camex impor restrições a importações como contramedida.

Aposentadoria policial

O Supremo Tribunal Federal (STF) já tem três votos para manter a suspensão da regra que igualava em 55 anos a idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres policiais. A decisão foi tomada inicialmente pelo ministro Flávio Dino, relator do caso, que determinou idade mínima de 52 anos para mulheres. A medida vale até que o Congresso aprove nova norma. A ação foi proposta pela Adepol do Brasil, que contesta a falta de diferenciação de gênero na regra. O julgamento ocorre no plenário virtual e segue até o dia 24.