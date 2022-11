Orçamento complicado - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de novembro de 2022, 12:16 horas

A proposta de Orçamento da União para 2023 foi feita pelo atual presidente, mas será executada pelo presidente eleito.

***

Por isso, o gabinete de Transição propôs uma Proposta de Emenda Constitucional que estabelece que a “folga” orçamentária de R$ 105 bilhões gerada pela retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos para 2023 será destinada exclusivamente às demandas do governo eleito.

***

O teto, criado em 2016, determina que as despesas de um ano devem ser as do ano anterior mais a inflação.

***

A proposta autoriza o relator do Orçamento (PLN 32/22), senador Marcelo Castro (MDB-PI), a elaborar emendas para atender os pedidos do governo eleito, mas elas não afetarão as chamadas emendas de relator.

***

As emendas que contemplarem o novo governo serão classificadas como despesas primárias comuns. Todas as emendas terão que ser aprovadas pela Comissão Mista de Orçamento.

***

Ao apresentar a proposta na noite de quarta-feira (16), o vice-presidente eleito e coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, disse que a minuta ainda deve passar pelo crivo das lideranças partidárias. As informações são da Agência Câmara de Notícias.

Empregos

A MRV está com 11 vagas abertas em Resende para as seguintes funções: pedreiro (duas vagas), bombeiro (duas vagas), eletricista (duas vagas), almoxarife (uma vaga), auxiliar de almoxarife (uma vaga), auxiliar administrativo (uma vaga) e estagiário (duas vagas).

Requisitos

Exigências como escolaridade, experiência nas funções e outras dependem do cargo de interesse. Currículos podem ser enviados ao e-mail: [email protected] ou entregues diretamente na obra que fica Av. Juscelino Kubitscheck, S/N, ao lado da ARBR, de segunda a sexta, das 7 às 16 horas.

Expansão

Em meio a um processo de expansão de seus negócios no sul fluminense e no sudeste mineiro, a MRV atualmente tem quatro projetos em andamento na região, que totalizam 1.200 unidades habitacionais.

Locais

Além de Resende, a companhia desenvolve empreendimentos imobiliários em Volta Redonda e Juiz de Fora. Para tanto, busca profissionais que atuam nessas localidades e possam contribuir para essas futuras entregas – conforme explica Diego Azevedo, Gestor de Obras MRV.

Preocupação

“Em todo lugar que a companhia atua, existe essa preocupação em valorizar as economias locais, seja na contratação de fornecedores, seja na contratação de mão-de-obra. O objetivo é crescermos juntos”.

Homenagens

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), realizou sessão solene nesta quinta-feira (17/11) para conceder a Medalha Tiradentes, maior honraria do Parlamento fluminense, ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nacional, José Alberto Simonetti e ao corregedor geral da OAB-RJ, Paulo Victor Lima. Durante a cerimônia, o presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, recebeu o título de Benemérito do Estado DO Rio de Janeiro.

Autor dos Projetos de Resolução que estabeleceram as homenagens, Ceciliano explicou a importância de condecorar os servidores da instituição. “Para nós é uma honra poder homenagear e reconhecer o trabalho da OAB Nacional, que esteve presente nos momentos mais difíceis da democracia ao longo da história. A Ordem vai completar 92 anos e é importante reconhecer as instituições e as pessoas que cooperam com o nosso estado”, frisou o parlamentar.

Trajetória

A trajetória dos homenageados foi destaque durante a sessão solene. O presidente da OAB Nacional, José Alberto Simonetti, exerceu mandato como Conselheiro Federal e dirigiu a Escola Nacional da Advocacia. Ele também foi Corregedor-Geral Adjunto e Ouvidor-Geral antes de assumir a Secretaria Geral da OAB. O advogado criminalista tomou posse como presidente em fevereiro deste ano.

Honra

“Assumir o Conselho Federal da Ordem é um prazer e receber a maior honraria concedida pela Alerj é algo que marca a minha trajetória na advocacia. Divido com quase 1,3 milhão de advogados a Medalha Tiradentes que hoje recebo devido à proposição do presidente André Ceciliano. Agradeço também aos parlamentares que permitem que a advocacia seja valorizada”, afirmou Simonetti.