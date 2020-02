Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 23:20 horas

O programa ‘Orgulho de Volta’ fechou o primeiro mês com saldo positivo. Só em janeiro, foram 31 investimentos entregues à população, com 25 bairros atendidos.

Entre as ações, revitalizações de praças, construção de rede de drenagem e de abastecimento de água, entrega de um novo ônibus elétrico e do novo aparelho de ultrassonografia para o Centro de Imagens Gecy Vieira Gonçalves.

O programa prevê a entrega de uma ação por dia, acelerando os investimentos realizados na cidade.

Melhorias

“As melhorias são significativas para Volta Redonda. Estamos investindo em diversas áreas potencializando as ações e melhorando a vida da população. A cidade vem crescendo diariamente e vamos avançando através de investimentos. Apenas com asfalto, vamos aplicar mais de R$ 13 milhões. E ainda teremos mais melhorias para a cidade nos próximos meses”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Ninho do urubu

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) que investiga os recorrentes incêndios no Estado recebe nesta sexta-feira (07/02), às 11h, na sala 311 do Palácio Tiradentes, familiares das vítimas do incêndio do Ninho de Urubu, que há um ano vitimou 10 atletas do Flamengo. Os dirigentes do clube rubro-negro foram convidados para participar da reunião.

Objetivo

De acordo com o presidente da CPI, deputado Alexandre Knoploch (PSL), o objetivo do encontro é apurar o andamento das investigações, dar um posicionamento aos familiares e ter um retorno do Flamengo. “Estamos dando um grande passo para evitarmos que novas tragédias aconteçam. Vamos trabalhar de maneira firme para verificar quais medidas estão sendo tomadas para a prevenção de novos acidentes e qual tratamento tem sido dado aos familiares das vítimas. Precisamos dar uma resposta à sociedade”, disse o parlamentar.

Rotativo

A Prefeitura de Barra Mansa está finalizando os preparativos para o retorno do estacionamento rotativo do município. A previsão, de acordo com o prefeito Rodrigo Drable, é de que o sistema entre em operação no dia 1º de março.

Depois do Carnaval

Nós resolvemos esperar passar o Carnaval para retomar o rotativo. Ele será realizado pela própria Prefeitura. A gente fez um estudo para avaliar a possibilidade de ter uma empresa terceirizada operando o sistema. Concluímos que o serviço vai gerar rentabilidade, já que toda empresa visa ter lucro. Essa rentabilidade pode ser usada a favor do município, em investimentos nas vias públicas e mobilidade urbana, como pintura de faixas, substituição de placas e reformas de sinais. Por isso, decidimos que a Prefeitura irá gerenciar e operacionalizar o novo rotativo – disse o prefeito.

Empregos

Ainda segundo o chefe do Executivo, o estacionamento rotativo possibilitará oportunidades de trabalho para cidadãos barra-mansenses. “Estamos contratando com carteira assinada, num primeiro momento, 20 operadores. Mas, a idéia, no prazo de até dois meses, é ampliar esse quantitativo para 70. Em uma cidade como Barra Mansa, 70 pessoas contratadas no regime CLT, é um negócio muito bom”.

Operação

O estacionamento rotativo será operacionalizado pela Secretaria de Ordem Pública, com apoio do Coortran (Coordenadoria de Trânsito e Transporte) e da Guarda Municipal.

Tarifa

O custo da tarifa será de R$ 2,00, a hora. O limite de permanência, conforme o secretário de Ordem Pública, Luiz Furlani, será de duas horas. “No primeiro mês vamos realizar uma campanha sobre o uso consciente das vagas. Somente a partir do segundo mês, serão adotadas medidas coercitivas para aqueles que fizerem o uso inadequado do estacionamento”.

Etapas

Furlani disse ainda que a primeira etapa do serviço contemplará as ruas de maiores demandas de vagas no Centro. Essas vagas serão amplamente divulgadas. “Numa segunda etapa, vamos contratar 50 novos operadores, por meio de processo seletivo, permitindo assim a expansão do serviço para 100% das vias públicas que demandam ou tenham necessidade do rotativo, atendendo outras áreas como o Ano Bom e Vila Nova. A previsão é gerar de 700 a mil vagas para os veículos. Deste total, 10% são destinadas para idosos e pessoas com deficiência”, concluiu.