Parabéns pra BM

Nesta terça-feira (3), Barra Mansa completa 191 anos e vai comemorar com um desfile cívico na Avenida Joaquim Leite, no Centro, a partir das 8h.

***

A expectativa da prefeitura é que cinco mil pessoas participem do evento este ano, envolvendo alunos de todas as escolas da rede pública e alguns da rede particular.

Picadeiro móvel

O Sesc RJ realiza a partir desta terça-feira até domingo (3 a 8/10) a oitava edição do Picadeiro Móvel, projeto que traça um panorama da produção circense contemporânea através de apresentações artísticas, processos formativos e intercambio entre profissionais. Realizado desde 2018, o Picadeiro Móvel é o principal e mais aguardo projeto na linguagem de circo do Sesc RJ reunindo artistas de todas as regiões do Brasil e exterior, mesclando experiências dos circos clássico e contemporâneo.

Projeto

O projeto tem caráter itinerante, tal como os circos clássicos e tem sua realização em territórios diferentes à cada edição. Nesta edição, o projeto desembarca em Barra Mansa, apresentando grupos de 8 estado (RJ, CE, PR, PI, SC, SP, AM, GO), do Distrito Federal, além de Argentina e Colômbia. A principal atividade do projeto é a maratona, onde são realizados espetáculos, intervenções, performances e oficinas, initerruptamente, durante todo o final de semana (7 e 8/10), de 10h às 17h. As apresentações – todas com entrada franca – acontecem, em sua maioria, na unidade do Sesc Barra Mansa, mas haverá também intervenções em espaços públicos e em escolas do município.

Regulamentação

Óticas e laboratórios só poderão realizar exames e prescrever lentes de grau através de profissionais médicos que estejam cadastrados no Conselho Regional de Medicina (Cremerj) ou que tenham bacharelado em optometria. É o que prevê o Projeto de Lei 461/23, do deputado Danniel Librelon (REP), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em segunda discussão, nesta terça-feira (03/10). Caso receba emendas, o projeto sairá de pauta.

Vacinação

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em segunda discussão, nesta terça-feira (03/10), o Projeto de Lei 6.463/22, de autoria original do deputado Giovani Ratinho (SDD), que obriga a vacinação déctupla em cães em todo estado. Por ter recebido emendas, o projeto poderá ser alterado.

Proteção

A vacinação déctupla é uma vacina múltipla que previne contra diversas doenças, como hepatite e leptospirose, por exemplo. De acordo com o projeto, ela deverá ser aplicada ao menos uma vez por ano. O Estado poderá promover campanhas educativas objetivando incentivar a vacinação dos animais.

TV por assinatura

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em primeira discussão, nesta terça-feira (03/10), o Projeto de Lei 288/19, do deputado Márcio Canella (União), que obriga as operadoras de TV por assinatura e internet a manter atendimento presencial ao consumidor nos municípios que tenham mais de 100 mil habitantes.

Professores

Em decisão publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (2), 78 candidatos, aprovados nos concursos de 2013 e 2014 foram nomeados para a rede estadual de ensino. Estes profissionais passaram por todos os processos previstos nos editais e vão reforçar as salas de aula em todo o estado. São professores para 30 horas semanais. O estado vai nomear mais 183 concursados para 18 horas.

Qualificação

A perspectiva de crescimento do mercado de óleo e gás, assim como da indústria naval, levou o Governo do Estado do Rio de Janeiro a lançar um projeto-piloto para qualificar profissionais que pretendem atuar no setor e atualizar os que já trabalham no segmento. O primeiro módulo do “Qualifica Já” começou em Campos dos Goytacazes e nesta sexta-feira, (29), 120 alunos receberam certificado de conclusão dos cursos de Segurança em Montagem de Andaime e Trabalho em Altura, na cidade.

Prestando contas

A Prefeitura de Itatiaia realizou na última sexta-feira, dia 29 de setembro, a audiência pública de prestação de contas referente ao exercício do segundo quadrimestre de 2023, correspondente aos meses de maio, junho, julho e agosto. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Fazenda divulgou entre outros dados relevantes, as receitas e despesas e os investimentos nas áreas da Educação e da Saúde, em que a lei fiscal determina um investimento mínimo de 25% e 15% respectivamente. O município superou a meta, investindo 31,64% em Educação e 27,9%, na Saúde.

Saldos

Durante a Prestação de Contas, além de apresentar todos os dados importantes, a Secretaria Municipal de Finanças apresentou as receitas e despesas e os investimentos referentes ao período. A Secretaria de Saúde apresentou um levantamento completo das ações, atendimentos, projetos e investimentos realizados através da pasta.

Lei

O Ato Público de Prestação de Contas cumpre determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, de n°101/2000 e da Lei Complementar n°141/2012, que dispõe sobre a transparência na gestão dos recursos do SUS e permite maior visibilidade e divulgação das informações sobre os investimentos e atos do governo no município.