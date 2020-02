Pausa para meditar

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 21:01 horas

O vice-prefeito Maycon Abrantes está reticente quanto a seu futuro político.

***

Ele disse à coluna que vai se reunir com seu grupo – inclusive Márcia Cury , ex-diretora do Hospital São João Batista – para decidir o que fará.

***

Apenas uma coisa é certa: ele vai sair do Solidariedade.

***

Ele não falou em nome de Márcia Cury.

***

Ela disputou a eleição do ano passado pelo partido, ficando na quinta suplência, pode acompanhá-lo, mas perde a chance de assumir o mandato em caso de vacância.

Cooperação

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, assinou na tarde de desta terça (11/02), na sede da Secretaria de Saúde, no Rio, junto com o Secretário de Estado de Saúde, Edmar dos Santos e do Deputado Estadual, Gustavo Tutuca, o Termo de Cooperação Técnica para a obra de reforma do complexo hospitalar ( Pronto Socorro Ambulatório, Hospital e construção da sede do Samu) e equipamentos. Para as obras foram destinados no valor de $2.982. 278,14 para a obra e mais 2.482.610,69 para equipamentos das unidades básicas, média e alta complexidade.

Presença

“Por determinação do nosso governador, Wilson Witzel, é o estado presente na Saúde em todos os municípios, inclusive no interior. É o tratamento da população, do cidadão que paga o imposto de forma indiscriminada. Por isso, estive com o prefeito de Pinheiral que vai receber R$ 5,5 milhões para poder reformar o posto de pronto atendimento, construir uma base do Samu, além de vários equipamentos para a Atenção a Saúde possa ser dada com mais qualidade”, disse o secretário de Estado de Saúde, Edmar dos Santos.

Serviços

Com este convênio, em que cabe a Secretaria de Estado de Saúde o repasse de recursos, serão feitas melhorias no local onde os pacientes aguardam para realizar os exames, assim como, o laboratório, a recepção e ainda a troca da cobertura do Hospital Municipal. Todo o complexo hospitalar vai receber reforma, pois no Pronto Socorro e no Ambulatório também será feito a melhoria dos banheiros, a troca da cobertura, novos revestimentos de piso e parede, além da pintura geral interna e externa.

Samu

Outro serviço que terá uma estrutura adequada para os atendimentos de urgência é o samu 192, pois será construída uma base com área para telefonista, dois dormitórios com banheiros, copa e garagem no complexo hospitalar.

Agradece

“Agradeço ao secretário, ao amigo e deputado, Gustavo Tutuca e ao governador, Wilson Witzel, pela liberação desses recursos que serão de grande valia para o município. Com certeza, será um grande avanço para a melhoria da qualidade da saúde da nossa cidade. Essa é mais uma conquista que quem ganha com tudo isso é única e exclusivamente a população”, disse o prefeito, Ednardo Barbosa.

Demandas

Já o deputado estadual Gustavo Tutuca destacou a importância de atender as demandas que resultam em melhorias na Saúde. “Temos trabalhado com os prefeitos e ajudado nas questões junto ao Governo do Estado. Ednardo nos apresentou as demandas para a saúde de Pinheiral e pudemos intermediar junto ao secretário Edmar a assinatura deste importante convênio, que vai permitir melhorias na qualidade do atendimento do cidadão pinheiralense”, disse o deputado.

Contra as drogas

Foi realizado na segunda (10), no auditório da ACIAP Barra Mansa, o lançamento da 1ª etapa de capacitação aos novos conselheiros tutelares sobre a temática das drogas.

O evento contou com a presença do subsecretário de Estado de Saúde de Prevenção à Dependência Química, Bruno Marini, que presidiu o encontro.

A capacitação é organizada por regiões, e contou com a participação de nove cidades. Além de Barra Mansa, município sede, participaram conselheiros tutelares de Itatiaia, Resende, Porto Real, Quatis, Rio claro, Volta Redonda, Piraí e Pinheiral.