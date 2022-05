Pedindo admissão de concursados

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 18:18 horas

Na segunda-feira, 16, o ex-secretário de Polícia Civil, delegado Marcus Vinícius esteve no Palácio Guanabara, onde esteve em reunião com o governador Cláudio Castro.

O delegado levou duas petições dos aprovados no concurso da polícia civil, e o Governador Cláudio Castro atendeu a solicitação.

Na ocasião, o Delegado conheceu pessoalmente a pesquisadora de Segurança Pública Thalía Oliveira.

Ele, que já acompanha seu trabalho através das redes sociais, a elogiou em um vídeo no Instagram.

Grande defensora da Polícia, a Thalía Oliveira parabeniza o trabalho e todo empenho do Delegado em prol de melhorias para Segurança Pública e seus policiais, além de ressaltar a importância da luta de Marcus Vinícius pelos aprovados no concurso da polícia civil.

Palestra

Para marcar as atividades da Semana da Enfermagem, a Secretaria de Saúde de Barra Mansa realizou nesta quarta-feira, 19, uma confraternização e a palestra “Autocuidado: cuidando de você para cuidar dos outros”, no Centro de Educação Integrada (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro. Durante a manhã o evento foi voltado para os enfermeiros representando todos os programas de saúde do município. Já à tarde foi a vez dos técnicos de enfermagem.

Destaque

A coordenadora da Atenção Básica de Barra Mansa, Juliana Russi, introduziu a palestra. Ela destacou que um dos principais objetivos do evento é estimular o acolhimento e valorizar a importância da categoria, sobretudo após os intensos trabalhos desempenhados na pandemia do Covid-19. “Dia 12 de maio foi o Dia Internacional da Enfermagem e essa é a primeira vez que nós estamos nos reunindo dessa forma após a pandemia. A Secretaria de Saúde de Barra Mansa está empenhada em oferecer para a rede diversas capacitações nesse sentido”, contou.

A palestra foi conduzida pela psicóloga Fernanda Carvalho, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – Atenção Básica (NASF – AB).

Ênfase

Ela enfatizou: “Precisamos falar sobre o autocuidado. O enfermeiro cuida dos outros mas muitas vezes se esquece de cuidar dele mesmo. Vivemos em uma sociedade de muita pressão e é necessário refletir sobre o que a gente precisa para estar bem consigo mesmo. Durante a pandemia havia muito incerteza quanto ao futuro e os profissionais da saúde tiveram que ver de lidar de perto com toda a movimentação. Por isso é importante que eles se sintam acolhidos e cuidados neste momento”.

Espectadora

Uma das espectadoras da palestra foi a enfermeira Renata Maria da Silva, que trabalha no Programa de Saúde da Família (PSF) do bairro Mangueira. Ela contou que o evento foi importante para a categoria e a fez parar para refletir: “Hoje o dia foi muito importante para todos nós enfermeiros. Um momento de aproveitamento e distração. Nós passamos por tantos desafios com a quarentena, no nosso dia-a-dia, com as atividades e cobranças dentro das unidade. Tirar um momento para conversar com os colegas, trocar ideias, informações… isso é muito importante. E poder perceber que para a empresa somos peças importantes e que isso é percebido, notado. É muito bom”, disse a profissional.

Fundo soberano

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), estará em Itaperuna, nesta sexta-feira, dia 20/5, para falar sobre as perspectivas após a aprovação e criação do Fundo Soberano. Também participam representantes da Enel para abordar as ações da empresa para melhorar a oferta de energia elétrica no Noroeste Fluminense, um dos gargalos para o pleno desenvolvimento econômico da região. O ‘Café com Desenvolvimento’ acontece às 10h, na sede do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), à Rua Tiradentes 220 – Centro.

Proposta

No início de dezembro de 2021, Ceciliano esteve na sede da Firjan Regional, em Itaperuna, para se reunir com empresários e apresentar a proposta do Fundo Soberano, que vai financiar projetos estruturantes para a economia do Estado do Rio. Na ocasião, a demanda por melhor qualidade no fornecimento de energia elétrica foi apresentada de forma unânime como o principal obstáculo ao desenvolvimento econômico do Noroeste Fluminense.

Energia

Um empresário, que representa uma fábrica de papel em Santo Antônio de Pádua, disse que não poderia aumentar sua produção porque as oscilações na energia não permitiam o adequado funcionamento do maquinário.

Geradores

Outro empresário, do setor de confecções, disse que, além de investir em geradores para evitar a interrupção da produção por falta de energia, é obrigado a manter um funcionário exclusivamente para acompanhar as contas de luz e negociar com a concessionária. O prefeito de Itaperuna, Alfredo Paulo Marques, defendeu a construção de duas subestações como solução.

Impacto

“Fiquei muito impactado com a questão da energia. Às vezes, são questões que podem ser resolvidas com R$ 10 milhões, no caso de uma linha de transmissão solicitada pelos empresários, e R$ 30 milhões no caso da subestação. Ficou evidente que os constantes apagões no Noroeste fluminense são um grande problema para o crescimento econômico da região. É urgente e necessário que sejam feitos investimentos no setor elétrico e em outras fontes geradoras de energia”, disse Ceciliano, na ocasião.