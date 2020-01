Pedindo vistorias

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2020, 21:57 horas

A Câmara de Resende, através de indicação do vereador Reginaldo Engenheiro Passos (PSB), solicitou à Prefeitura a realização de vistorias em todas as pontes, viadutos e passarelas do município.

O pedido tem como base o que prevê a revisão da Norma Brasileira 9452 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), expedida em setembro de 2019.

Ela especifica os novos requisitos exigíveis na realização de inspeções nestes tipos de obras, e na apresentação dos seus respectivos resultados.

O vereador entende que a vistoria de pontes, passarelas e viadutos é essencial, no sentido de se manter a segurança das pessoas que por elas transitam, ressaltando, no entanto, ser este um trabalho de difícil execução, devido à falta de acesso aos locais a serem analisados.

“Além disso, há uma carência de projetos estruturais que contemplem dispositivos auxiliares nas estruturas, como plataformas para inspeção e manutenção nas regiões de juntas de dilatação e nos apoios das super estruturas”, analisou.

Importante

Mesmo reconhecendo tais dificuldades, o parlamentar entende que a inspeção, sendo realizada, será uma ação importante por parte do Executivo Municipal, no sentido de se prevenir problemas capazes de acarretar grandes transtornos para a população, devido a sua relevância: “ Encaro esta inspeção como de fundamental importância, pois há a necessidade de se manter a segurança estrutural desses locais onde, diariamente, passam milhares de pessoas e veículos. Resende possui obras novas e antigas, sendo necessário, portanto, dar visibilidade a este assunto, seguindo sempre o caminho da prevenção”, finalizou.

Peça grande

Começou o carro do semipórtico de Angra 3, um dos equipamentos de maior dimensão da usina. Neste sábado (25), o chamado carro principal, a maior de duas peças, saiu da unidade da empresa em Guarulhos (SP) em direção à central nuclear de Angra. O transporte da segunda peça, o carro auxiliar, deve começar nos próximos dias. A expectativa é de que os componentes cheguem a seu destino até o final da semana que vem. Concluído em 2015, o semipórtico estava armazenado no município paulista.

Local

Instalado durante a montagem eletromecânica, o equipamento ficará localizado na estrutura externa adjacente ao edifício do reator. Sua função é içar os equipamentos pesados do circuito primário – incluindo o reator, os geradores de vapor, o pressurizador e bombas de refrigeração principal -, além de itens associados, até a plataforma de acesso ao interior do prédio do reator.

Capacidade

O carro principal terá capacidade de içamento de 500 toneladas durante a montagem eletromecânica. Após o início da operação da unidade, a capacidade passará para 180 toneladas. Já o carro auxiliar terá capacidade de içar 40 toneladas.

Necessidade

O chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da Eletronuclear, Vagner Caçador Rubim, ressalta que o semipórtico é essencial para a montagem eletromecânica de Angra 3. “Sem o semipórtico, não é possível realizar a montagem dos principais equipamentos do circuito primário. Depois de um longo trabalho de equacionamento de questões contratuais com a Bardella, finalmente conseguimos transportá-lo até o canteiro de obras, onde ficará armazenado aguardando o reinício da construção da usina”, comenta.

Complexidade

O procedimento de transporte é bastante complexo, devido às dimensões dos componentes. O carro principal pesa 53 toneladas e tem 12,4 metros de comprimento, 5,2 metros de largura e 4,3 metros de altura. Já o auxiliar pesa 38 toneladas e tem 12,4 metros de comprimento, 5,4 metros de largura e 4,4 metros de altura.

Autorização

Por conta do excedente lateral das peças, o transporte depende de autorização especial do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) para ser realizado. Além disso, precisa ser efetuado em horários pré-definidos, com velocidade máxima controlada e a escolta de carros batedores, com a devida liberação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em andamento

O superintendente de Gerenciamento de Empreendimentos da Eletronuclear, Carlos Ferreira, afirma que o transporte do semipórtico é um marco para Angra 3 e demonstra que, apesar de as obras da unidade estarem interrompidas, a empresa não está parada. “A Eletronuclear está trabalhando para agilizar todos os preparativos para a retomada da construção da usina, essencial à segurança e estabilidade do Sistema Interligado Nacional”, ressalta.

Prioridade

A conclusão de Angra 3 é uma das prioridades do governo federal na área de geração de energia. Por isso, no ano passado, o empreendimento foi incluído no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). A Eletronuclear contratou o BNDES para fazer uma avaliação independente dos modelos propostos para a retomada da construção da usina. Esse trabalho irá subsidiar o comitê do PPI em suas decisões sobre o empreendimento.