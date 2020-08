Perto da definição

Matéria publicada em 17 de agosto de 2020, 19:26 horas

Nesta terça (18), a Comissão Processante da denúncia feita pelo vereador Rodrigo Furtado contra o vereador afastado Paulinho do Rio-X vai entregar seu relatório final ao presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, o Neném.

***

Na sessão que ocorre à noite, a “CPI da Injeção”, presidida por Rodrigo Furtado, apresenta seu relatório final ao plenário.

***

Uma fonte revelou à coluna que a CPI da Injeção concluiu que Paulinho quebrou o decoro parlamentar.

***

A mesma fonte informa que a comissão concluiu que não há provas de envolvimento de outros vereadores, nem que o prefeito Samuca Silva, que denunciou Paulinho do Raio-X por tentativa de extorsão, tenha cometido alguma irregularidade nesse caso.

***

O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda convocou, para a próxima quinta (20), uma sessão ordinária em que o plenário vai decidir se Paulinho perde ou não o mandato.

Academia

O bairro Monet, na entrada principal de Resende, pode passar a contar com uma academia da terceira idade. Ao menos essa é a intenção da indicação n.º 411/2020, de autoria do vereador Davi de Jesus (DEM), que solicita à Prefeitura um estudo de viabilidade para a implantação de uma academia do gênero naquele bairro. A proposta foi aprovada recentemente em Plenário.

Aproveita

Segundo o parlamentar, uma vez que a praça do Monet está passando por uma revitalização, este é um bom momento para fazer o pedido. “Incluir uma academia da terceira idade na obra vai contribuir imensamente para a qualidade de vida dos moradores , lembrando que a maioria dos bairros da cidade já conta com essa estrutura”, destaca Davi.

Incentivo

Ele alega que a disponibilidade gratuita de uma academia é um incentivo para que a população pratique exercícios, além de contribuir para a socialização dos moradores do bairro. “Esperamos que o governo municipal se sensibilize com o pedido e aproveite a oportunidade para entregar mais uma benfeitoria à população do Monet”, conclui

Reforma

O Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico e a Assessoria Fiscal da Casa realizam nesta terça-feira (18/08), às 10h, o debate “Impactos da Reforma Tributária no estado do Rio de Janeiro”, por meio de videoconferência. Integrante da equipe do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Sergio Gobetti apresentará o estudo “Reforma Tributária e Federalismo Fiscal: uma análise das propostas de criação de um novo imposto sobre o valor adicionado para o Brasil”. O encontro será transmitido pelo canal do Fórum no Youtube e no perfil do Facebook.

Análise

O estudo traz uma análise sobre as duas propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. Além disso, faz uma comparação entre elas, apontando virtudes e limitações.

Presenças

A reunião contará também com a presença do deputado federal Hugo Leal (PSD), membro da Comissão Especial da Reforma Tributária no Congresso; do deputado estadual Luiz Paulo (PSDB), presidente da Comissão de Tributação da Alerj; além do reitor da Uerj, Ricardo Lodi, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Tributário. A mediação será feita pelo diretor da Assessoria Fiscal da Alerj, Aldir Pires.

PSD e Samuca

Mesmo com três pré-candidatos a prefeito pelo partido, a nominata de pré-candidatos a vereador pelo PSD se manifestou, em grupo de Whats App, favorável a um diálogo com o atual prefeito Samuca, que anunciou que vai concorrer a reeleição.

Motivo

Isso porque a maioria dos pré-candidatos a vereador pelo partido foram levados pelo prefeito Samuca e fazem parte do grupo do prefeito. E o presidente municipal da legenda, Nelson Gonçalves, é secretário de Governo da prefeitura.

Descontingencia

As universidades estaduais do Rio de Janeiro (UERJ, UENF e UEZO) ganham um reforço para realizar as atividades curriculares do ensino remoto emergencial: o descontingenciamento orçamentário de R$ 15 milhões para o Plano de Inclusão Digital das instituições. A previsão é que o dinheiro seja viabilizado este mês.

Distribui

Do valor total, R$ 8,5 milhões serão destinados para a UERJ, R$ 4 milhões para a UENF e R$ 2,5 milhões para a UEZO. A medida possibilita a aquisição de equipamentos e serviços para as atividades remotas, como a compra de pacotes de internet para os alunos que vivem em situação de vulnerabilidade social, servidores técnicos e docentes, além da obtenção de equipamentos de informática para as universidades.

Democratiza

O governador Wilson Witzel ressaltou que a medida contribui para a democratização do ensino: “A liberação dessa verba é feita com muita responsabilidade, em um esforço conjunto entre as pastas para que o ensino superior seja democratizado, especialmente nesse período de pandemia. Com um quadro de docentes mais qualificado na área de ensino à distância e alunos com mais acesso ao conteúdo, esse apoio às universidades ficará como um legado importante para a educação fluminense”, afirmou Witzel.