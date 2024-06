Pezão inelegível

Apesar de ter anunciado a sua pré-candidatura a prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão está inelegível por uma decisão expedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através da juíza Georgia Vasconcellos da Cruz, no dia 26 de março deste ano.

***

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já requereu a inclusão do nome de Pezão no Cadastro Nacional dos Condenados por Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI.

***

A decisão assinada pela promotora Alessandra Honorato Neves é referente ao processo 0042427-14.2017.8.19.0001.

De acordo com a Justiça, ele está impossibilitado, atualmente, de concorrer a qualquer cargo público, incluindo a disputa pela prefeitura de Piraí.

Conferência Piraí

A prefeitura de Piraí abriu, nesta terça-feira (25), inscrições para a 6° Conferência Municipal das Cidades, que irá acontecer no dia 4 de julho. A Conferência Municipal é uma etapa preparatória para a Conferência Nacional das Cidades.

O evento será um espaço para o debate de ideias, problemas e inovações relacionadas ao desenvolvimento urbano, que irá reunir representantes governamentais, entidades do terceiro setor e membros da sociedade civil. O objetivo é mobilizar e promover o diálogo entre o poder público e a comunidade.

Conferência Quatis

Acontece nesta sexta-feira (28) e sábado (29) a Conferência Municipal da Cidade de Quatis. O evento vai acontecer na Câmara Municipal de Quatis e contará com uma extensa programação com palestras e atividades com o objetivo de debater propostas sobre o desenvolvimento urbano de Quatis, através do tema “Construindo a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para uma cidade inclusiva, democrática, sustentável e com justiça social”.

PETs em aviões I

As companhias aéreas terão que permitir o transporte de animal de assistência emocional e animal de serviço nas cabines das aeronaves em voos operados no Estado do Rio. A determinação é do Projeto de Lei 211/23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim (União), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quinta-feira (27), em primeira discussão. A medida ainda precisa ser votada em segunda discussão pela Casa.

PETS em avião II

O projeto considera animais de assistência emocional aqueles utilizados no controle e suporte de paciente psiquiátrico, conforme laudo emitido por médico psiquiatra, atestando a necessidade deste apoio emocional, que podem ser cachorros, gatos, coelhos e até mesmo tartarugas. Já os animais de serviço são os cães-guia, que auxiliam no dia a dia das pessoas com deficiência visual; os cães-ouvintes, das pessoas com deficiência auditiva; os cães de alerta, das pessoas com diabetes; e os cães de serviço, que auxiliam no dia a dia das pessoas com mobilidade reduzida.

Colônia Italiana

Para homenagear a Associação Vittorino Emanuelle II – Porto Real, o deputado Tande Vieira (PP) protocolou na Alerj um Projeto de Resolução que concede a Medalha Tiradentes e o respectivo Diploma à entidade. A proposta foi aprovada nesta quarta-feira (26), quando a resolução entrou em vigor.

Em 1875, 50 famílias italianas chegaram no Estado do Rio de Janeiro e iriam para Santa Catarina, mas por conta de uma epidemia de febre amarela, essas famílias foram obrigadas a ficar de quarentena em Porto Real. Após esse período, foi pedido ao Governo a permanência dessas famílias na região, dando início a uma das primeiras colônias italianas do Brasil.

Até hoje, foram 19 edições da tradicional Festa da Cultura Italiana de Porto Real, mantendo viva as tradições, principalmente com culinária. A associação já realizou cursos de idioma italiano, culinária italianadança típica.

CPI PCDs

A CPI dos Planos de Saúde de PCDs, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realiza nesta sexta-feira (28) oitiva com representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e das entidades competentes para debater o descumprimento dos contratos de forma unilateral de planos de saúde de pessoas com deficiência. O debate será às 10h30, na sala nº 1801, no Edifício Lúcio Costa, sede do Parlamento fluminense, e poderá ser acompanhado ao vivo pela TV Alerj.

O presidente da CPI, deputado Fred Pacheco (PMN), explicou o objetivo da reunião. “Esta CPI não é apenas uma investigação, mas um compromisso com a dignidade humana e o direito inalienável à saúde. Estamos aqui para garantir que a justiça prevaleça e que os abusos sejam corrigidos, porque a vida e a saúde de nossos cidadãos não podem ser mercadorias”, disse o parlamentar.

Foram convidadas para o encontro representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abrange), da Confederação Nacional das Empresas de Seguros, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG); e da União Nacional de Autogestão em Saúde (Unidas).

Férias

Funcionários públicos que sejam pais ou responsáveis legais por pessoas com deficiência passam a ter o direito de solicitar férias na mesma data do recesso escolar. É o que estabelece a Lei 10.445/24, de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), sancionada pelo governador em exercício Thiago Pampolha e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (27).

“De acordo com os médicos especialistas, as pessoas com deficiência precisam de estímulos específicos e regulares para desenvolver seus sentidos e personalidade. O desenvolvimento do aluno com deficiência depende de um trabalho conjunto da escola e da família. A família é muito importante em todo o processo, o incentivo dos pais é essencial”, explicou Rosenverg.

A lei considera pai ou responsável legal as pessoas que detenham legítima e legalmente sob sua guarda e responsabilidade pessoas com deficiência. A medida vale para todos os funcionários públicos, sejam efetivos, temporários ou comissionados. O Executivo deverá regulamentar os critérios da norma através de decretos.